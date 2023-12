66. Plebiscyt: Julia Walczyk-Klimaszyk naszą floretową nadzieją na Paryż i zawodniczką, która ma za sobą świetny sezon

W gronie 30 kandydatów plebiscytu po raz pierwszy znalazła się 26-letnia Julia Walczyk-Klimaszyk, zawodniczka AZS UAM Poznań i nasza największa nadzieja na igrzyska w Paryżu wśród florecistek.

Trzecia zawodniczka lutowego Pucharu Świata w Kairze i złota medalistka Igrzysk Europejskich w Krakowie w 2023 r. jest już też niemal pewna, że poleci na najważniejszą imprezę w życiu sportowca. Zobacz też: Rozpoczynamy 66. Plebiscyt na Najlepszych Sportowców i Trenera Wielkopolski w 2023 r. – Musiałabyś się stać jakaś katastrofa, żebym nie zakwalifikowała się do rywalizacji olimpijskiej, choć trzeba pamiętać, że w szermierce zasady kwalifikacji są dość skomplikowane. Jako drużyna musimy wyprzedzić w rankingu Niemki, czyli być dwa razy wyżej od nich w Pucharze Świata. Pierwsza okazja do konfrontacji nadarzy się już w najbliższy weekend w Nowym Sadzie. Gdybyśmy nie pojechały do Paryża jako reprezentacja, to wtedy mam szansę jeszcze dostać na igrzyska z rankingu indywidualnego i to raczej duże, bo nad drugą zawodniczką mam 30 punktów przewagi, a jestem liderką, pomijając zawodniczki, które pojadą na igrzyska z rankingu drużynowego – tłumaczyła florecistka z Poznania.

W 2023 r. jej największymi sukcesami był brąz w PŚ w Kairze i złoto na Igrzyskach Europejskich. – Wyżej stawiam brąz, bo w stolicy Egiptu była mocniejsza, kompletna obsada. W Krakowie zabrakło Francuzek i Włoszek, a ile znaczą te nacje w szermierce nie muszą chyba tłumaczyć. Oczywiście droga po złoto też nie była usłana różami, bo w decydujących walkach wygrywałam jednym i dwoma trafieniami. Kair jednak pokazał mi, że mogę się bić z najlepszymi jak równy z równym i pozwolił mi uwierzyć w siebie – dodała zawodniczka AZS UAM.

Studentka politologii i magister chemii (z tą ostatnią chciałaby związać się po zakończeniu kariery) opowiedziała nam również o tym, co było kluczowe w jej rozwoju w ostatnich 12 miesiącach. – Na pewno bardzo pomogły mi wyjazdy na zagraniczne obozy, m.in. do Francji i Włoch, gdzie mogłam się uczyć od najlepszych. Nie wiem, czy ten pomysł będzie kontynuowany w roku olimpijskim, bo być może federacje wspomnianych krajów nie będą tak otwarte na dzielenie się wiedzą. Po prostu my nie jesteśmy pływakami i nie możemy opierać się jedynie na postępach w osiąganych wynikach. Potrzebujemy nowych impulsów i poznawania innych stylów fechtowania, a nie walk z koleżankami, z którymi znamy się łyse konie. Postęp sportowy to także zasługa trenerów i nowości w postaci monitoringu treningów czy badania parametrów krwi –przyznała Walczyk-Klimaszyk.

Pochodzi ona z Pabianic, więc na miejscu było też pytanie o to, czy czuje się już pełnoprawną poznanianką. – Z jednej strony tak, bo tutaj mam męża i mieszkanie, a z drugiej wciąż nie znam wszystkich określeń gwarowych, zwłaszcza jak próbuje coś zrobić w kuchni, więc mam jeszcze sporo do zrobienia, by czuć się pełnoprawną poznanianką. Oczywiście polubiłam już Poznań i dobrze się w nim czuję, ale też nie zapominam o korzeniach i rodzinie. Pabianice ukształtowały mnie jako zawodniczkę i człowieka, więc do nich też zawsze będę wracać z radością i sentymentem – podkreśliła podopieczna Pawła Kantorskiego w klubie i Tomasza Ciepłego w kadrze. W Poznaniu przez rok chemię studiował jej tata. – Być może był to taki mój podświadomy wybór. Wiedziałem, że będą studiować przedmiot ścisły, ale bakcyla połknęłam dopiero na studiach. Raczej, mocno, bo po karierze chciałabym robić coś związanego z chemią – zakończyła Walczyk-Klimaszyk.

KANDYDACI W PLEBISCYCIE

SPORTOWCY

1) Igor Bogaczyński (lekka atletyka, MKL Jarocin)

2) Dominika Dewicka (futsal, AZS UAM Poznań)

3) Mateusz Gamrot (MMA, Czerwony Smok Poznań)

4) Malwina Hartman (piłka ręczna, MKS PR Urbis Gniezno)

5) Agnieszka Jerzyk (triathlon, Real 64-sto Leszno)

6) Barbara Jęchorek (wioślarstwo, RBW Posnania)

7) Karolina Juja (kickboxing, KKS Sporty Walki Poznań)

8) Sebastian Kęciński (sport motorowodny, KSMiM Trzcianka)

9) Martyna Klatt (kajakarstwo, AZS AWF Poznań)

10) Jan Klimkowski (szachy, UKS Smecz Konin)

11) Janusz Kołodziej (żużel, Fogo Unia Leszno)

12) Alicja Konieczek (lekka atletyka, AZS Poznań)

13) Aleksandra Kowalczuk (taekwondo, AZS Poznań)

14) Maciej Krakowiak (piłka nożna, KKS Kalisz)

15) Zuzanna Krystek (sumo, Towarzystwo Atletyczne Rozum Krotoszyn)

16) Karolina Kucharczyk (lekka atletyka, MUKS Kadet Rawicz)

17) Magda Linette (tenis, AZS Poznań)

18) Filip Marchwiński (piłka nożna, Lech Poznań)

19) Małgorzata Myjak (podnoszenie ciężarów, Budowlani Całus Nowy Tomyśl)

20) Karolina Naja (kajakarstwo, Posnania)

21) Katarzyna Paszczyk (rugby, Black Roses Posnania)

22) Maciej Rutkowski (żeglarstwo, AZS Poznań)

23) Agnieszka Skobel (koszykówka, Enea AZS Politechnika Poznań)

24) Zofia Sobanty (siatkówka, Enea Energetyk Poznań)

25) Jessica Sobocińska (wioślarstwo, Posnania RBW)

26) Dawid Szymonowicz (piłka nożna, Warta Poznań)

27) Julia Walczyk-Klimaszyk (szermierka, AZS UAM Poznań)

28) Agata Wasiak (piłka ręczna, Enea Piłka Ręczna Poznań)

29) Szymon Wierzbicki (żeglarstwo, AZS Poznań)

30) Hanna Zajcewa (judo, PGE Akademia Judo Poznań) TRENERZY

1) Bartosz Bochiński (piłka nożna, Akademia Lecha Poznań)

2) Tomasz Dylak (boks, Sporty Walki Gostyń)

3) Tomasz Kryk (kajakarstwo, Posnania)

4) Cezary Kurzawski (koszykówka, Enea Basket Poznań)

5) Radosław Laskowski (kickboxing, KKS Sporty Walki Poznań)

