W Poznaniu trwają zawody Enea IRONMAN 70.3 Poznań - są utrudnienia, zamknięte ulice, śluzy, zmiany w komunikacji

Uwaga — trzeba spodziewać się dużych utrudnień na ulicach Poznania, w związku z zawodami triathlonowymi Enea Ironman 70.3 Poznań 2023. Zmiany już zostały wprowadzone, obowiązują w godzinach od 7:00 do 18:00 na trasie wyścigu kolarskiego oraz biegu ulicznego. W zawodach bierze udział ponad tysiąc uczestników z 50 krajów. Sprawdźcie jakie zmiany wprowadzono na ulicach i w komunikacji miejskiej.

Triathloniści na trasie, ruch wstrzymany

Zagania triathlonowe rozpoczęły się w niedzielę 3 września o godz. 8.00 rano. Jak zapowiada na stronie ironmanpoznan.com.pl organizator Enea IRONMAN 70.3 Poznań, o godz. 9:30 do wody w Jeziorze Kierskim wbiegną uczestnicy zawodów. Do pokonania będą mieli 1,9 km pływania, 90 km na rowerze oraz 21,1 km trasy biegowej. Zawody mają zakończyć się około godziny 18:15, kiedy spodziewany jest ostatni triathlonista na mecie, zlokalizowanej na terenie MTP. - Strefa zakończenia wyścigu kolarskiego (ul. Bukowska od ul. Zeylanda do ul. Szylinga) jest zamknięta od soboty 2 września od godz. 23:30 do niedzieli 3 września do godz. 16:00 - informuje Zarząd Dróg Miejskich. - Odcinek ul. Grunwaldzkiej od ul. Bukowskiej do skrzyżowania ul. Szylinga/Matejki oraz wlot w ul. Bukowską od strony ul. Roosevelta zamknięty jest w niedzielę 3 września w godz. od 5:00 do 16:00.

W triathlonie zawodnicy będą biec, jechać na rowerze i płynąć. Trasa rowerowa wyznaczona jest od rejonu Plażojady nad jeziorem Kierskim ulicami: ks. Nawrota, Chojnicką, Podjazdową, Kierską, Sadową, przez podpoznańskie gminy na zachód od miasta (drogami 306 i 307), ul. Bukowską od zachodniej granicy Poznania przy ul. Radarowej (najpierw jezdnią południową, a od ul. Bułgarskiej do ul. Zeylanda całą szerokością ulicy) do mety na terenie MTP.

- Na terenie Poznania trasa wyścigu w Kiekrzu (w tym odcinek ul. Chojnickiej, ul. Podjazdowa i Kierska) będzie zamknięta w godz. od 7:00 do 12:00, a trasa ul. Bukowską od ronda w Przeźmierowie i granic miasta do ul. Roosevelta i bramy MTP przy ul. Grunwaldzkiej - w godz. od 7:00 do 16:00. Utrzymany zostanie ruch ul. Bukowską od skrzyżowania z ul. Bułgarską i Polską w kierunku zachodnim, w tym dojazd na lotnisko Ławica - zapewnia ZDM.

- Trasa rowerowa Enea IRONMAN 70.3 Poznań przebiega po drogach w gminach Tarnowo Podgórne – Dopiewo – Buk oraz Duszniki. Odcinki dróg wojewódzkich 306 i 307 będą czasowo wyłączane z ruchu - podaje https://www.ironmanpoznan.com.pl - W godz. 7:00 – 12:00 wyłączone z ruchu będą także ul. Chojnicka – Podjazdowa – Kierska – Sadowa w Kiekrzu, ul. Kobylnicka – Lusowska w Sadach oraz ul. Poznańska – Nowa – Zakrzewska w Lusowie.

Według Zarządu Dróg Miejskich, trasa biegowa prowadzi rundami z terenów MTP bramą przy ul. Śniadeckich, ul. Parkową, park Wilsona, skwer marszałka Focha (strona północna), ul. Wyspiańskiego, skrzyżowanie ul. Wyspiańskiego/Wojskowa, park Kasprowicza, wokół hali Arena, skrzyżowanie ul. Wyspiańskiego/Wojskowa, ul. Wyspiańskiego, skwer marszałka Focha (strona północna), ul. Berwińskiego, wejście do parku Wilsona od strony ul. Głogowskiej, park Wilsona, ul. Parkową, do bramy na MTP przy ul. Śniadeckich. Odcinki ulic Parkowej, Wyspiańskiego i Berwińskiego będą zamknięte dla ruchu w niedzielę 3 września w godz. od ok. 13:00 do ok. 17:00. Wyłączone zostaną sygnalizacje świetlne na trasie wyścigu kolarskiego wzdłuż ul. Bukowskiej oraz na skrzyżowaniach: ul. Grunwaldzka/Szylinga, ul. Berwińskiego/Matejki/Wyspiańskiego, ul. Wyspiańskiego/Jarochowskiego/Ułańska.

- Przejazd w poprzek trasy rowerowej i biegowej umożliwiać będą w miarę możliwości śluzy na skrzyżowaniach - zapewnia ZDM. - Ruchem kierować będą upoważnione służby, a policja w razie potrzeby może wprowadzać dodatkowe zmiany w organizacji ruchu. Kolejne odcinki trasy będą udostępniane po przejeździe lub przebiegnięciu ostatniego zawodnika.

Zarząd Transportu Miejskiego wprowadza w niedzielę 3 września zmiany

Zmiany obowiązują od godz. 8:00 do godz. 16:00 w rejonie ulicy Bukowskiej i gminach na zachód od Poznania oraz do godz. 17:00 w rejonie ulic Berwińskiego i Wyspiańskiego. Wszystkie zdarzenia dotyczące przystanku Bałtyk obowiązują od pierwszych kursów. Pozostałe zmiany, od około godz. 8:00 do zakończenia imprezy około godz. 16:00-17:00.

Oto zmiany w komunikacji w Poznaniu: - Linia nr 3 - bez zmiany trasy, "śluza" przy skrzyżowaniu ulic Bukowska/Grunwaldzka ("śluza" - miejsce przecięcia trasy danej linii z trasą biegu/wyścigu kolarskiego, umożliwiające przejazd tramwaju lub autobusu)

- Linia nr T5 - zmiana trasy od pierwszych kursów do końca zamknięcia ul. Bukowskiej. GÓRCZYN PKM - Ściegiennego – Arciszewskiego – Hetmańska - Głogowska – Roosevelta – Zwierzyniecka (nawrotka przy ul. Mickiewicza) – RONDO KAPONIERA. W stronę Górczyna trasa bez zmian.

Linia nr 6 - bez zmiany trasy, "śluza" przy skrzyżowaniu ulic Bukowska/Grunwaldzka

Linia nr 7 - bez zmiany trasy, "śluza" przy skrzyżowaniu ulic Bukowska/Przybyszewskiego

Linia nr 15 - bez zmiany trasy, "śluza" przy skrzyżowaniu ulic Bukowska/Grunwaldzka

Linia nr 145 - zmiana trasy od około godz. 12:00. DWORZEC ZACHODNI – Głogowska – Sczanieckiej – Kasprzaka – Chociszewskiego – Reymonta – Marcelińska - Bułgarska – Jugosłowiańska - OS. KOPERNIKA. Powrót: OS. KOPERNIKA - Jugosłowiańska- Bułgarska – Marcelińska - Reymonta – Chociszewskiego – Kasprzaka – Wyspiańskiego – Głogowska – DWORZEC ZACHODNI

Linia nr 148 - zmiana trasy od pierwszych kursów. RONDO KAPONIERA – objazd wokół ronda – Zwierzyniecka – Zeylanda - Bukowska - Bułgarska - Marcelińska - Strzegomska - Brzechwy - Bukowska - Perzycka - Złotowska - ŁAWICA (powrót bez zmiany trasy). Zmiana trasy od godz. 8:00 - RONDO KAPONIERA – Roosevelta – Głogowska – Berwińskiego - Wyspiańskiego – Reymonta – Marcelińska – Wałbrzyska – Strzegomska – Brzechwy – Złotowska - MALWOWA. Powrót: MALWOWA - Złotowska - Brzechwy – Strzegomska – Wałbrzyska – Marcelińska – Reymonta – Wyspiańskiego – Głogowska – Roosevelta – RONDO KAPONIERA. Zmiana trasy od około godz. 13:00: RONDO KAPONIERA – Roosevelta – Głogowska - Sczanieckiej – Kasprzaka – Chociszewskiego – Reymonta – Marcelińska – Wałbrzyska – Strzegomska – Brzechwy – Złotowska - MALWOWA, powrót: MALWOWA - Złotowska - Brzechwy – Strzegomska – Wałbrzyska – Marcelińska – Reymonta – Chociszewskiego – Kasprzaka – Wyspiańskiego – Głogowska – Roosevelta – RONDO KAPONIERA

Linia nr 159 - zmiana trasy od pierwszych kursów: POZNAŃ GŁÓWNY - Dworcowa – Zwierzyniecka – Zeylanda - Bukowska - PORT LOTNICZY ŁAWICA (powrót bez zmiany trasy), zmiana trasy od godz. 8:00: POZNAŃ GŁÓWNY – Dworcowa – Roosevelta – Dąbrowskiego – Szpitalna – Nowina – Polska – Bukowska – PORT LOTNICZY ŁAWICA, powrót: PORT LOTNICZY ŁAWICA – Bukowska – Wysogotowo – Przeźmierowo – Dąbrowskiego – Roosevelta – Dworcowa – POZNAŃ GŁÓWNY (na przystankach poza Poznaniem autobusy nie zatrzymują się)

Linia nr 163 - zmiana trasy od pierwszych kursów: GARBARY PKM - … - Św. Marcin - Zwierzyniecka – Zeylanda - … - GÓRCZYN PKM (powrót bez zmiany trasy), zmiana trasy od godz. 8:00: GARBARY PKM - … - Roosevelta – Głogowska – Berwińskiego - Wyspiańskiego – Reymonta – Marcelińska - … - GÓRCZYN PKM, powrót: GÓRCZYN PKM - … - Marcelińska – Reymonta - Wyspiańskiego – Głogowska – Roosevelta - … - GARBARY PKM. Zmiana trasy od około godz. 13:00: GARBARY PKM - … - Roosevelta – Głogowska – Sczanieckiej – Kasprzaka – Chociszewskiego – Reymonta – Marcelińska - … - GÓRCZYN PKM, powrót: GÓRCZYN PKM - … - Marcelińska - Reymonta – Chociszewskiego – Kasprzaka – Wyspiańskiego – Głogowska – Roosevelta - … - GARBARY PKM

Linia nr 164 - zmiana trasy. PUSZKINA - Literacka - Koszalińska - Golęcińska - Wojska Polskiego - Nad Wierzbakiem - Kościelna – Kraszewskiego - Zwierzyniecka – Roosevelta – Głogowska – Sczanieckiej – Kasprzaka - Chociszewskiego – Szymborska - Hetmańska – Arciszewskiego - Ściegiennego - Promienista - Mrągowska - KACZA. Powrót: KACZA - Mrągowska - Promienista - Ściegiennego - Arciszewskiego – Chociszewskiego – Kasprzaka - Wyspiańskiego – Głogowska – Roosevelta – Zwierzyniecka – Kraszewskiego - Kościelna - Nad Wierzbakiem - Wojska Polskiego - Golęcińska - Koszalińska - Literacka - PUSZKINA

Linia nr 169 - zmiana trasy od pierwszych kursów: OS. SOBIESKIEGO - … - Św. Marcin - Zwierzyniecka – Zeylanda - … - OS. KOPERNIKA (powrót bez zmiany trasy), zmiana trasy od godz. 8:00: OS. SOBIESKIEGO - … - Roosevelta – Głogowska – Berwińskiego - Wyspiańskiego – Reymonta – Grochowska – Promienista - OS. KOPERNIKA; powrót objazdem od godz. 8:00: OS. KOPERNIKA – Promienista - Grochowska - Reymonta –Wyspiańskiego – Głogowska – Roosevelta - … - OS. SOBIESKIEGO. Zmiana trasy od około godz. 13:00: OS. SOBIESKIEGO - … - Roosevelta – Głogowska – Sczanieckiej – Kasprzaka – Chociszewskiego – Reymonta – Grochowska – Promienista - OS. KOPERNIKA; powrót: OS. KOPERNIKA – Promienista - Grochowska - Reymonta – Chociszewskiego – Kasprzaka – Wyspiańskiego – Głogowska – Roosevelta - … - OS. SOBIESKIEGO.

Linia nr 177 - zmiana trasy od pierwszych kursów: RONDO KAPONIERA – objazd wokół Ronda – Zwierzyniecka – Zeylanda - … - JUNIKOWO (powrót bez zmiany trasy), zmiana trasy od godz. 8:00: RONDO KAPONIERA – Roosevelta – Głogowska – Berwińskiego Wyspiańskiego – Reymonta – Marcelińska – Wałbrzyska – Strzegomska – Brzechwy - … - JUNIKOWO, powrót: JUNIKOWO - … - Brzechwy – Strzegomska – Wałbrzyska – Marcelińska – Reymonta - Wyspiańskiego – Głogowska – Roosevelta – RONDO KAPONIERA. Zmiana trasy od około godz. 13:00: RONDO KAPONIERA – Roosevelta – Głogowska - Sczanieckiej – Kasprzaka – Chociszewskiego – Reymonta – Marcelińska – Wałbrzyska – Strzegomska – Brzechwy - … - JUNIKOWO, powrót: JUNIKOWO - … - Brzechwy – Strzegomska – Wałbrzyska – Marcelińska – Reymonta – nawrotka przy Grochowskiej – Reymonta – Chociszewskiego – Kasprzaka – Wyspiańskiego – Głogowska – Roosevelta – RONDO KAPONIERA.

Linia nr 182 - skrócona trasa do Ogrodów - OS. WICHROWE WZGÓRZE - Murawa - Słowiańska - Maczka - Wojska Polskiego - Niestachowska - Żeromskiego - Dąbrowskiego - OGRODY

Linia nr 186 - zmiana trasy w godzina od 7:00 do 11:30: OGRODY – Szpitalna - Nowina - Dąbrowskiego - Sianowska - Słupska - Chojnicka – Pawłowicka – Kiekrz, Czysta – Pawłowice, Pawłowicka – PAWŁOWICE/PĘTLA (na ul. Pawłowickiej przy skrzyżowaniu z ul. Liliową ustawiony będzie przystanek tymczasowy Pawłowicka w kierunku do ul. Chojnickiej)

Linia nr 191 - trasa skrócona do Ogrodów: OS. SOBIESKIEGO - Stróżyńskiego - Szymanowskiego - Opieńskiego - Umultowska - Połabska - Aleje Solidarności - Piątkowska - Maczka - Nad Wierzbakiem - św. Wawrzyńca - Żeromskiego - Dąbrowskiego - OGRODY

Linia nr 193 - linia funkcjonuje w dwóch wariantach przez cały okres trwania zawodów od godz. 8:00 do ok. godz. 17:00:

- trasa skrócona do Ogrodów, OS. SOBIESKIEGO - Jaroczyńskiego - Wojciechowskiego - Piątkowska - Aleje Solidarności - Witosa - Niestachowska - Żeromskiego - Dąbrowskiego - OGRODY. Zmiana trasy GÓRCZYN PKM - Ściegiennego - Promienista - Jawornicka - Grunwaldzka - Bułgarska – Marcelińska – Grochowska – Promienista – OS. KOPERNIKA

Linia nr 729 - zmiana trasy w godzinach od 7:00 do 16:00: JUNIKOWO – Malwowa – Skórzewo, Poznańska – Skórzewo, Kozierowskiego – Dąbrowa, Wiejska - Dąbrowa, Szkolna – Dąbrowa, Pasjonatów – Dąbrówka, Leśna - Dąbrówka, Długa - Dąbrówka, Poznańska - Skórzewo/Poznańska - Skórzewo/Kozierowskiego - Dąbrowa/Wiejska - Dąbrowa/Poznańska - Zakrzewo/Gajowa - Zakrzewo/Długa - Dąbrówka/Długa - Dąbrówka/Poznańska - Palędzie/Pocztowa - Dopiewiec/Szkolna - Dopiewiec/Poznańska - Dopiewo/Poznańska - Dopiewo/Leśna - DOPIEWO/DWORZEC KOLEJOWY (na ul. Pasjonatów przy skrzyżowaniu z ul. Piaskową utworzony zostaje tymczasowy przystanek). Powrót: DOPIEWO/DWORZEC KOLEJOWY - Dopiewo/Leśna - Dopiewo/Poznańska - Dopiewiec/Poznańska - Dopiewiec/Szkolna - Palędzie/Pocztowa - Dąbrówka, Poznańska – Dąbrówka, Długa – Dąbrowa, Leśna – Skórzewo, Kozierowskiego – Skórzewo, Poznańska – Malwowa – JUNIKOWO.

Linia nr 802 - zmiana trasy w godzinach od 7:00 do 11:30: OGRODY - Szpitalna - Dąbrowskiego - Baranowo/Poznańska - Przeźmierowo, Rynkowa – Wysogotowo, Bukowska – Wysogotowo, Wierzbowa - Przeźmierowo, Olszynowa – PRZEŹMIEROWO/KASZTANOWA - Przeźmierowo, Rynkowa - Szpitalna - OGRODY.

Linia nr 804 - zmiana trasy w godzinach od 7:00 do 11:30: OGRODY - Dąbrowskiego - Baranowo/Poznańska - Przeźmierowo, Rynkowa – Wysogotowo, Bukowska – Wysogotowo, Wierzbowa - Przeźmierowo, Olszynowa – PRZEŹMIEROWO/KASZTANOWA - Przeźmierowo, Rynkowa - Dąbrowskiego - Polska - Nowina - Szpitalna - OGRODY, zmiana trasy w godzinach od 11:30 do 15:30: OGRODY - Dąbrowskiego - Baranowo/Poznańska - Przeźmierowo/Poznańska - Przeźmierowo/Rynkowa - Przeźmierowo/Sosnowa - Przeźmierowo/Olszynowa - Batorowo/Batorego - Lusowo, Nowa - LUSOWO/KOŚCIÓŁ.

Linia nr 833 - zmiana trasy w godzinach od 7:00 do 11:30: OGRODY – Koszalińska – Chojnicka – Pawłowicka – Kiekrz, Czysta – Pawłowice, Pawłowicka – Sobota, Poznańska – Bytkowo, Obornicka – Rokietnica, Węzeł Przesiadkowy - Rokietnica, Pocztowa – Rokietnica, Golęcińska – Rokietnica, droga serwisowa wzdłuż S-11 - … - STARZYNY/RYNKOWA (na ul. Pawłowickiej przy skrzyżowaniu z ul. Liliową ustawiony będzie przystanek tymczasowy Pawłowicka w kierunku do ul. Chojnickiej).

Linia nr 834 - zmiana trasy w godzinach od 7:00 do 11:30: OGRODY – Koszalińska – Chojnicka – Pawłowicka – Kiekrz, Czysta – Pawłowice, Pawłowicka – Sobota, Poznańska – Bytkowo, Obornicka – Rokietnica, Węzeł Przesiadkowy (wjazd na pętlę) – Rokietnica, Szamotulska - … - ŻYDOWO/PĘTLA (na ul. Pawłowickiej przy skrzyżowaniu z ul. Liliową ustawiony będzie przystanek tymczasowy Pawłowicka w kierunku do ul. Chojnickiej).

Linia nr 835 - zmiana trasy w godzinach od 7:00 do 11:30: OGRODY – … - Chojnicka – Pawłowicka – Kiekrz, Czysta – Pawłowice, Pawłowicka – PAWŁOWICE/PĘTLA (na ul. Pawłowickiej przy skrzyżowaniu z ul. Liliową ustawiony będzie przystanek tymczasowy Pawłowicka w kierunku do ul. Chojnickiej)

Linia nr 836 - zmiana trasy w godzinach od 7:00 do 11:30: OGRODY – … - Chojnicka – Pawłowicka – Kiekrz, Czysta – Pawłowice, Pawłowicka – PAWŁOWICE/PĘTLA (na ul. Pawłowickiej przy skrzyżowaniu z ul. Liliową ustawiony będzie przystanek tymczasowy Pawłowicka w kierunku do ul. Chojnickiej).

Linia nr 837 - zmiana trasy w godzinach od 7:00 do 11:30 - OGRODY – … - Chojnicka – Pawłowicka – Kiekrz, Czysta – Pawłowice, Pawłowicka – PAWŁOWICE/PĘTLA. Kursy realizowane z pominięciem wjazdu na ul. Wilków Morskich i pętlę Kiekrz (na ul. Pawłowickiej przy skrzyżowaniu z ul. Liliową ustawiony będzie przystanek tymczasowy Pawłowicka w kierunku do ul. Chojnickiej).