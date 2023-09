W Sierakowie zbudowali zamek ze słomy! Jest fosa, brama, a nawet książę na koniu i królewna w okienku

Witacz dożynkowy w Sierakowie atrakcją sezonu

- Zbliżamy się do 3 tysięcy wpisów w księdze gości, zapełnia się trzeci, 96-kartkowy zeszyt - mówi Marta Pawlik-Śliwa, sołtys Sierakowa. - Już rok temu 2,2 tys. wydawało nam się rekordem nie do pobicia.

Pod koniec sierpnia przy drodze wojewódzkiej nr 554 staje zaskakujący wielością elementów i rozmiarem witacz dożynkowy. Była już wiejska zagroda, tradycyjne wesele, a rok temu kościół z ołtarzem, księdzem i witrażami . Już wtedy zastanawiałam się, jak przebić tak okazałą budowlę. Co jeszcze można wymyślić, by zadziwić przejezdnych? Mieszkańcy chyba musieliby zbudować zamek! I zbudowali.

Wpisy pochodzą nie tylko z całej Polski, ale i różnych zakątków Europy, a nawet Ameryki Północnej i Południowej. Zachwyt nad pomysłowością i wykonaniem wylewa się z kolejnych stron księgi przy witaczu, która stała się tu tradycją. - To dla nas pióra do skrzydeł, dzięki którym chce nam się działać na kolejny rok .

Zamek ze słomy przyciąga gości, a budowa integruje mieszkańców

Na różnym etapie i z różną intensywnością w budowę witacza-zamku było zaangażowanych ok. 25 osób . Jak sprawić, że tylu mieszkańców chętnie i zgodnie działa na rzecz budowy słomianej dekoracji? - Nie wiem, jak to się dzieje. Sekret chyba tkwi w tym, że mieszkańcy mocno identyfikują się z naszą miejscowością i kochają ją - uważa sołtyska.

Zamek ze słomy, czyli ozdoba pełna atrakcji

Fosa, zwodzony most i brama-krata, herb nad oknem królewny i strażnik na murach. Autorzy budowli zadbali o szczegóły. Baszty i zamkowe ściany to konstrukcja sięgająca w najwyższych punktach ok. 6 metrów. Do budowy mieszkańcy Sierakowa wykorzystali ciągnik z ładowaczem, siłę ludzkich mięśni z pomocą wideł, koparkę do przygotowania fosy zamkowej. W końcu przed zamkiem nie mogło jej zabraknąć.