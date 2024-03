W Swarzędzu powstał Integracyjny Ośrodek Rehabilitacji i Terapii. Skorzystają z niego dzieci i dorośli z niepełnosprawnością

Na taki ośrodek czekali od lat

Rehabilitacja dzieci w Swarzędzu

W przypadku dzieci od 4 miesiąca życia do 7 lat zaplanowano tzw. wczesną interwencję, w ramach której przygotowano m.in. dogoterapię, zajęcia z rehabilitacji. Zajęcia te będą odbywały się w trzech salach. Jedną z nich będzie sala do integracji sensorycznej, w której dzieci poddane zostaną terapii. Jej celem będzie wzbudzanie zaplanowanych wrażeń i uczuć. Drugie z pomieszczeń to sala doświadczania świata, która została wyposażona w urządzenia do pobudzania zmysłowego. Trzecia z sal posłuży tzw. wczesnej interwencji, w której wykorzystany zostanie szereg wielospecjalistycznych oddziaływań diagnostycznych, leczniczo-rehabilitacyjnych i terapeutycznych.