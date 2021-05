W Swarzędzu powstanie strefa kibica na Euro 2020. Fani wspólnie będą wspierać reprezentację Polski

Tych dzieci do dziś nie udało się odnaleźć. Tajemnicze zaginięcia wstrząsnęły opinią publiczną. 8 niewyjaśnionych zagadek kryminalnych

Sprawy zaginięć dzieci należą do najbardziej delikatnych i bolesnych. Ciężko wyobrazić sobie tragedię rodziców, którzy tracą swoją pociechę nie wiedząc, jaki spotkał ją los. Tak potężny cios może doprowadzić do rozsypania wielu życiorysów. Oto 8 niewyjaśnionych zaginięć dzieci, których do tej pory nie udało się rozwikłać, a które odbiły się na świecie szerokim echem. Przeczytaj o nich w galerii.