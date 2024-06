W tym miejscu Adam Mickiewicz wdał się w płomienny romans. Zobacz zdjęcia wyjątkowego pałacu w Śmiełowie!

To właśnie w Śmiełowie w Wielkopolsce przebywał wieszcz narodowy Adam Mickiewicz i tutaj wdał się w płomienny romans. W tej chwili w malowniczym obiekcie znajduje się muzeum. Zajrzeliśmy do jego wnętrz. Zobacz w galerii, jak wyjątkowy pałac wygląda w środku!

To właśnie tam – w pałacu w Śmiełowie, w majątku Górzeńskich w 1831 roku do przebywał 33-letni Adam Mickiewicz. Chciał wówczas przedostać się na teren zaboru rosyjskiego ogarniętego powstaniem listopadowym. Jak podają źródła, prawdopodobnie szybko powrócił do Śmiełowa, dowiadując się o nieuniknionej klęsce powstania.

Co ciekawe, przybył do Śmiełowa z fikcyjnym nazwiskiem, Adam Mühl - kuzyn Gorzeńskich i nauczyciel ich synów.

W Śmiełowie miał przebywać 3 tygodnie, a podczas pobytu zaangażował się w płomienny romans. Jego kochanką była Konstancja Łubieńska, mężatka od 12 lat, matka kilkorga dzieci oraz siostra Antoniny Gorzeńskiej, właścicielki Śmiełowa.

Muzeum Adama Mickiewicza: godziny otwarcia

W tej chwili w obiekcie znajduje się muzeum Adama Mickiewicza i można je zwiedzać od wtorku do piątku w godzinach 9-16 oraz w weekendy od 10 do 16. Co ważne - we wtorki zwiedzający wejdą tam za darmo!

Pałacowy park krajobrazowy w Śmiełowie

A przecież pałac w Śmiełowie to nie wszystko, co ma do zaoferowania ta niewielka i malownicza wioska w województwie wielkopolskim. Na północ i wschód od pałacu rozciąga się XVIII-wieczny park krajobrazowy o powierzchni około 14 hektarów, utrzymany w stylu parków angielskich. Osią kompozycji pałacowego parku jest przebiegające przez niego stare koryto rzeki Lutyni, wzdłuż którego wytyczono serpentynowe ścieżki, romantyczne zakątki, mostki czy kompozycje roślinne.

