W Wielkopolsce padła główna wygrana w Ekstra Pensji! To już trzecia w tym mieście

Jak czytamy w komunikacie, to już trzecia główna wygrana w Ekstra Pensję w Ostrowie Wielkopolskim! Poprzednie dwie padały w październiku 2021 roku i we wrześniu 2022 roku.

- Przypominamy, że Ekstra Pensja to wypłata na lata! Gracze typują 5 z 35 oraz 1 z 4 liczb. Główna wygrana to 5000 zł wypłacane co miesiąc przez 20 lat, ale stawkę można zwiększać. Dzięki temu główna wygrana może wynieść nawet 50 000 zł miesięcznie przez 20 lat! Ponadto dopłacając złotówkę do zakładu, można zagrać o Ekstra Premię, czyli 100 000 zł wypłacane od razu. Losowania Ekstra Pensji odbywają się codziennie