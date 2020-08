Warta Poznań - Lechia Gdańsk 0:1: Beniaminek zbiera frycowe. Lechia wygrywa w swoim stylu

Teraz wracają po niespodziewanym awansie i Piotr Tworek na pierwszy mecz przeciwko Lechii wystawił większość piłkarzy, która w poprzednim sezonie była głównymi autorami promocji do PKO Ekstraklasy. Z sześciu nowych nabytków Warty szkoleniowiec zielonych nie postanowił nikogo wstawić do składu. W porównaniu z finałowym barażem z Radomiakiem w jedenastce były dwie zmiany. Nieobecnych już w klubie Spławskiego i Grobelnego zastąpili Jaroch i Kuzdra. Pierwszy skład warciarzy złożony był wyłącznie z Polaków. Czterech z nich – Trałka, Kupczak, Rybicki i Jakóbowski – posmakowali wcześniej gry w ekstraklasie. Dla reszty niedzielny mecz był debiutem w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Trenerem Lechii jest Piotr Stokowiec, dla którego podróż do Grodziska Wielkopolskiego była sentymentalna, ponieważ w latach 2001-2002 rozegrał dla ówczesnego Groclinu 26 spotkań. Jeśli chodzi o jedenastkę gości, to trener finalistów Pucharu Polski posłał do boju nowego piłkarza Bartosza Kopacza i przesunął na skrzydło Flavio Paixao, żeby znaleźć miejsce w ataku dla Łukasza Zwolińskiego.