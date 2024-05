Oszustwo w Wielkopolsce. Staruszka wyrzuciła 50 tysięcy złotych w worku foliowym przez okno! Sprawców zatrzymano. Co im grozi?

Sprawcom grozi do 8 lat pozbawienia wolności

Metoda na policjanta nadal skuteczna

W połowie marca br., wągrowieccy policjanci otrzymali informacje o próbach oszustw, realizowanych metodą na policjanta i pracownika banku. Sprawcy, wykorzystując legendę o zagrożeniu środków na koncie bankowym, nakłaniali ofiary do wypłaty pieniędzy i przekazywania ich osobom, które miały rzekomo współpracować z policją. Celem tej manipulacji było rzekome zabezpieczenie środków przed zagrożeniem.

Niestety, w jednym z przypadków oszuści osiągnęli swój cel. 83-letnia kobieta z Wągrowca otrzymała telefon od osoby podającej się za policjantkę. Oszuści, działając zorganizowanie, zdołali przekonać ją do przekazania znacznej sumy pieniędzy.

Przebieg oszustwa w Wągrowcu

Oszustwo rozpoczęło się od telefonu do starszej pani, którego nadawca podał się za policjantkę, "nadkomisarz Magdalenę Woźniak". Głos z telefonu poinformował pokrzywdzoną o rzekomym wycieku danych osobowych, w tym numeru dowodu osobistego, co miało stwarzać zagrożenie dla środków na jej koncie bankowym. Oszuści nakłonili kobietę do wypłaty pieniędzy z konta i przekazania ich celem ich zabezpieczenia.