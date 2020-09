Warta Poznań: Obrońca z Finlandii zasilił Zielonych. Jego mama była reprezentantką ZSRR

Robert Ivanov, były reprezentant Finlandii zasilił szeregi Warty Poznań. 26-letni obrońca Ivanov podpisał kontrakt z beniaminkiem ekstraklasy do końca sezonu 2021/22 z opcją przedłużenia o kolejny rok. Ivanov przeszedł z klubu Honka Espoo, który występował w eliminacjach Ligi Europy.

W ubiegłym tygodniu Robert Ivanov grał jeszcze w FC Honka przeciwko AGF Aarhus w kwalifikacjach do Ligi Europejskiej. Po tym meczu opuścił klub, w którym występował przez ostatnie 3,5 roku i przyjechał do Polski. Po pomyślnym przejściu testów medycznych podpisał z Wartą Poznań 2-letni kontrakt z opcją przedłużenia o rok. - Bardzo cieszymy się z faktu, iż Robert zdecydował się na transfer do Warty Poznań. Nad tym ruchem pracowaliśmy już od kilku miesięcy, a rozmowy przyspieszyły po naszym awansie do Ekstraklasy i spotkaniu z Robertem oraz przedstawicielami klubu FC Honka w Helsinkach – powiedział dyrektor sportowy „Zielonych” Robert Graf. - Robert to wysoki środkowy obrońca, który ma wzmocnić rywalizację na tej pozycji w Warcie. Nasz nowy zawodnik pochodzi ze sportowej rodziny. Jego mama była reprezentantką Związku Radzieckiego w piłce ręcznej, a brat grał w koszykówkę w drużynie uniwersyteckiej w USA - dodał.

19 września Robert Ivanov skończy 26 lat. Pochodzi z Helsinek i jest wychowankiem HJK West 06, potem grał także w klubach Pallokerho-35, Laajasalon Palloseura, FC Myllypuro i FC Viikingit, z którego trafił w 2016 roku do FC Honka. W fińskiej ekstraklasie rozegrał 69 spotkań i zdobył w nich 5 bramek. W styczniu 2019 roku zadebiutował w reprezentacji Finlandii i zaliczył w niej łącznie dwa występy – w towarzyskich meczach przeciwko Szwecji i Estonii. Ma aż 197 cm wzrostu, waży 85 kg. Będzie grał z numerem 4. Zobacz też:

- Szybko przekonałem się, że dyrektor sportowy Warty Poznań jest bardzo aktywny w kwestii transferu. Początkowo poprzez moich agentów, którzy przekazali mi, że klubowi zależy na sprowadzeniu mnie. Bardzo się ucieszyłem, bo Ekstraklasa ma dobrą opinię w Finlandii i gra tutaj jest dla nas dobrą opcją. Po spotkaniu z Robertem Grafem w Helsinkach i naszej dłuższej rozmowie byłem przekonany o tym, że chcę przyjść do Warty. Zacząłem interesować się klubem, śledzić informacje, wyniki i bardzo się cieszę, że jestem już w Poznaniu – mówi Robert Ivanov. - Wiem, że Warta to dwukrotny mistrz Polski z lat 1929 i 1947 i że właśnie wróciła do Ekstraklasy po 25 latach. Podoba mi się to, że jestem w klubie, który ma bogatą historię.

- Chcę dać drużynie to, co mam najlepszego. Pomóc jej utrzymaniu się w Ekstraklasie. Zrobię też wszystko, żebyśmy grali fajną piłkę, która będzie cieszyła kibiców – podkreśla Fin i dodaje: - Wierzę też w to, że dobra gra w polskiej lidze pomoże mi wrócić do reprezentacji Finlandii. Teraz aż tak bardzo się na tym nie skupiam, ale mam nadzieję, że już wkrótce swoimi występami w barwach Warty i dobrymi wynikami drużyny zapracuję na kolejne powołanie. Sprowadzenie Roberta Ivanova to już ósmy transfer beniaminka PKO Ekstraklasy tego lata. W ostatnim miesiącu do Warty Poznań dołączyli: bramkarz Daniel Bielica, obrońcy Jan Grzesik i Mateusz Spychała, pomocnicy Mateusz Czyżycki, Konrad Handzlik i Michał Kopczyński oraz napastnik Mateusz Kuzimski.