Warta Poznań kompletnie zawiodła w piątkowy wieczór i zasłużenie przegrała z beniaminkiem 0:2. Można było odnieść wrażenie, że Zieloni zostali w szatni, bo do utraty drugiego gola nie mieli nic do zaoferowania.

Artur Craciun robił w polu karnym, to co chciał. Najpierw groźnie strzelił, potem asystował i w końcu sam trafił do siatki. I to wszystko, po zagraniach głową!