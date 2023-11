Fatalny mecz Warty Poznań z beniaminkiem. Zieloni nie potrafili sforsować najgorszej obrony w lidze

Dawid Szulczek od początku spotkania nie mógł skorzystać z kontuzjowanych Miguela Luisa oraz Dimitrosa Stavropoulosa, którzy w ostatnim meczu z Widzewem Łódź doznali kontuzji (Grek jeszcze przed rozpoczęciem spotkania na rozgrzewce). Tych zawodników zabrakło w szerokiej kadrze na pojedynek z Puszczą Niepołomice, dlatego też musiał postawić na Bogdana Tiru, Dawida Szymonowicza oraz Wiktora Pleśnierowicza na środku obrony. Do składu powrócili natomiast Mateusz Kupczak oraz Maciej Żurawski, którzy odpokutowali cztery żółte kartki, a szanse od pierwszych minut otrzymał po raz pierwszy Thomas Prikryl.

I jedna z takich sytuacji zamieniła się na gola dla Puszczy. Po rzucie rożnym piłkę strącił Craicun, ta trafiła do Romana Yakuba, którego z "radaru" stracił Mateusz Kupczak, a Ukrainiec z najbliższej odległości wepchnął futbolówkę do siatki Grobelnego. Niepołomiczanie byli głodni kolejnych goli, natomiast warciarzom brakowało pomysłu, by w jakikolwiek sposób zagrozić bramce gości, którzy w tym sezonie "słyną" z najgorszej obrony w lidze - aż 30 bramek straconych w 14 meczach.