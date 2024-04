Warta Poznań ma spore zaległości finansowe

Warta Poznań to klub, który od momentu wejścia ekstraklasy nie należał do tych najbogatszych. W każdym sezonie Zieloni oscylowali budżetem w granicach około 10 milionów złotych. Do tej pory to wystarczyło, aby być wypłacalnym wobec zawodników.

Ten sezon pokazał jednak, że tak nie jest. Rozgrywki jeszcze się nie zakończyły, a klub zalega z wynagrodzeniami. Według naszych informacji są to zaległości nie tylko wobec piłkarzy, ale również pracowników klubu, które sięgają dwumiesięcznego opóźnienia. Zawodnicy otrzymają w czerwcu wypłaty za kwiecień. Również administracja Warty Poznań nie ma płacone na czas.