Weźcie parasole i trzymajcie je mocno. Ostrzeżenie IMGW dla całej Wielkopolski Grzegorz Okoński

Wiatr i deszcz - tego trzeba dziś spodziewać się na dworze Robert Woźniak

Od południa do wieczora - co najmniej do 19.00 będzie się w Poznaniu utrzymywać silny wiatr o średniej prędkości do 40 km/godz., jednak w porywach nawet do 85 km/godz. Wiać będzie z zachodu. Poza tym trzeba liczyć się z opadami deszczu.