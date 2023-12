Najnowsze czołgi Abrams są już w Poznaniu. "Amerykanie ufają naszemu profesjonalizmowi"

Najnowsze Abramsy są już w Poznaniu. "Amerykanie ufają naszemu profesjonalizmowi"

Do zakładów w Poznaniu kierowanych jest w sumie 26 wozów, w tym 9 pojazdów zabezpieczenia technicznego M88A2. W poniedziałek pracownicy odebrali 11 czołgów i 2 wozy zabezpieczenia, w środę, dojedzie ostatni z tego transportu. Wszystkie wozy przypłynęły do Polski, dlatego na czas podróży były specjalnie przygotowane do transportu, m.in część elementów była zdemontowana.

- Trzeba sprawdzić, czy wszystko jest w pełni sprawne, zalać płynami, zamontować, to co było zdjęte, przygotować do pełnej eksploatacji – mówi Mikołaj Tokarek, dyrektor produkcji. - To są wozy używane, ale przygotowane do przekazania nowemu użytkownikowi. Po oględzinach wczorajszej partii powiem, że ich stan można uznać za zadowalający.

Zobacz też: Części zamienne do czołgów Abrams mogą być produkowane w Poznaniu. Podpisano ważną umowę