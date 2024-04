Wiadomości kryminalne z 17.04.2024 w Poznaniu. Wypadki, kradzieże, zaginięcia

Zobacz, jak wygląda kronika kryminalna Poznania. Obserwujemy profile na Facebooku, które zajmują się tematyką kryminalną z Poznania i okolic. W naszym artykule znajdziesz nowe informacje związane z kradzieżami, rozbojami czy wypadkami. Sprawdź najnowsze materiały o aktualnych wydarzeniach w mieście.

Wypadki, pobicia, kradzieże, włamania, zaginięcia - poznańska policja codziennie ma ręce pełne roboty. Śledź razem z nami ich pracę i bądź zawsze na bieżąco. Poniżej znajdziesz informacje kryminalne z Poznania i okolicy dodane dzisiaj na Facebooka.

Kronika kryminalna Poznania This is a re-share of a post

Jest naukowo udowodnione, że spacery, im dłuższe tym lepiej, są bardzo korzystne dla naszego zdrowia. Można podczas nich podziwiać świat nie przesłoniony np. żadnymi kratami :-) This is a re-share of a post

Zapach wolności jest tańszy i przyjemniejszy...

Policjanci z Wydziału Kryminalnego z Krotoszyna ustalili i zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzież w 2023 roku „zamku” o wartości około 50 tys. złotych. Złodzieje usłyszeli zarzuty. Policjanci odzyskali mienie, a sprawcom grozi do 5 lat pozbawienia wolności. https://wielkopolska.policja.gov.pl/wlk/aktualnosci/252907,Krotoszyn-Odzyskany-quotzamekquot-o-wartosci-ok-50-000-zl.html

📌19 kwietnia o godzinie 10:00 zapraszamy do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie🤗 ➡️IX TURNIEJ KLAS POLICYJNYCH ➡️Pokazy działania i wyposażenia policjantów Oddział Prewencji Policji w Poznaniu , Przewodników psów służbowych z ich wspaniałymi podopiecznymi, policjantów z Ogniwa Konnego, policjantów Komisariatu Wodnego oraz Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Poznaniu. Widzimy się w piątek w Jarocinie☺️

Zatrzymany 40-latek ewidentnie nie wyciąga żadnych wniosków ze swojego postępowania...

Rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia, w tym przypadku maczety, to bardzo poważne przestępstwo, które jest zagrożone surową karą. Będzie się mogło o tym przekonać 2 mężczyzn zatrzymanych przez policjantów z Ostrowa Wlkp.

Pamiętajmy! Słysząc w słuchawce niestworzone historie o atakach hakerskich i udziale w policyjnej akcji, na 100% rozmawiamy z oszustami! Nie przekazujmy obcym osobom żadnych pieniędzy! Zawsze należy się rozłączyć. W ten sposób ocalimy nasze pieniądze.

⚠️UWAGA⚠️ ✅Mężczyzna został odnaleziony cały i zdrowy. Dziękujemy za wszystkie udostępnienia✅ Ostatni raz widziany był 12.04.br. ok. godz. 16.00 przy ul. Rawickiej w Poznaniu i do chwili obecnej nie skontaktował się z bliskimi. Zaginiony ma 49 lat, ok. 165 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, włosy ciemne, krótkie. W chwili zaginięcia ubrany był w granatowe spodnie, bluzę oraz kurtkę z kapturem, buty sportowe. Posiada plecak koloru ciemno-brązowego. ❗️Osoby, które znają jego miejsce pobytu lub mają informacje mogące pomóc w ustaleniu tego, gdzie aktualnie przebywa prosimy o kontakt z policjantami z Komisariatu Policji Poznań - Nowe Miasto pod nr tel. 4777 123 11 lub 112! Komisariat Policji Poznań - Nowe Miasto

12 kwietnia br. w Poznaniu odbyły się uroczyste obchody 84. rocznicy Zbrodni katyńskiej i drugiej masowej zsyłki Polaków na Sybir. Uroczystość zorganizował Samorząd Województwa Wielkopolskiego. W imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu kwiaty pod pomnikiem złożyła mł. insp. Violetta Mójta Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu. fot. Urząd Marszałkowski https://wielkopolska.policja.gov.pl/wlk/aktualnosci/252822,KWP-84-rocznica-Zbrodni-Katynskiej.html

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! X Dołącz do nas na X! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na X! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!