Wiara Lecha Poznań jest atrakcją i twardo walczy w IV lidze. Trener świętował jubileusz

Ostatnio poszerzono sztab o trenera bramkarzy i fizjoterapeutę.

- Cieszę się też, że miałem możliwość być na krótkim stażu u trenera van den Broma. Lech Poznań udostępnia nam boiska treningowe, wspomaga sprzętowo, powiększa się nasza grupa sponsorów. Mamy ogromne wsparcie kibiców, czujemy, że jesteśmy ważni dla naszego środowiska, o czym świadczy wsparcie z trybun, czy to na naszym boisku, czy w meczach wyjazdowych. Co tu dużo mówić, dzięki zainteresowaniu naszymi meczami i faktem, że grają u nas Siergiej Kriwiec, Kuba Wilk, Hubert Wołąkiewicz czy Błażej Telichowski, jesteśmy atrakcyjnym rywalem. Widać to po frekwencji na trybunach i oprawach pojawiających się na naszych meczach