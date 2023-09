Więcej patroli policyjnych przed szkołami. Policja rozpoczęła akcję "Bezpieczna Droga do Szkoły" Emilia Ratajczak

W pierwszych dniach nauki w okolicach szkół pojawiło się więcej patroli policyjnych. Dariusz Gdzesz/zdjęcie ilustracyjne

- Akcja pod hasłem "Bezpieczna droga do szkoły" to coroczna edycja działań, przede wszystkim o charakterze informacyjnym. Adresowane one są do dzieci, do młodzieży, ale także co ważne do rodziców, nauczycieli, opiekunów i kierowców - informuje Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.