Wielka premiera filmu o Mirosławie Okońskim! Zaproszeni goście zobaczyli historię legendy Lecha Poznań

Film "Okoń - moja droga" to 2,5-godzinny dokument przedstawiający historię Mirosława Okońskiego. Podczas tego filmu widz przeniesie się do miejsc oraz czasów, w których Okoń czarował kibiców swoją grą. W produkcji wypowiada się blisko 50 osób, od żony Grażyny, przez jego trenerów oraz kolegów z drużyny, po sponsorów i dziennikarzy. W filmie można zobaczyć fantastyczne ujęcia z Hamburga oraz Aten. To właśnie w klubach z tych miast wielokrotny mistrz Polski z Niebiesko-Białymi robił największą karierę.