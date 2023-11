Wielki szał na gęsinę w Poznaniu. Mieszkańcy tłumnie ruszyli, by jej spróbować!

Gęsina jest nie tylko smacznym, ale i zdrowym mięsem. Jak podaje Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego, dostarczające nam witaminy A, E, te z grupy B, potas, fosfor, magnez, żelazo czy cynk mięso z gęsi to także bogactwo pełnowartościowego białka i nienasyconych kwasów tłuszczowych, w tym tak istotnych dla naszego zdrowia jak te omega-3 i omega-6. Wpływają one m.in. na obniżenie poziomu złego cholesterolu (LDL) we krwi, a podwyższenie tego dobrego (HDL). Ponadto wspomagają też pracę mózgu.

Po oficjalnych obchodach 105. rocznicy odzyskania niepodległości, na Łęgach Dębińskich rozpoczął się festiwal - Gęsia Patelnia, w ramach którego odbywała się darmowa degustacja. Podobnych stoisk z tym przysmakiem nie zabrakło także na ul. Św. Marcin. Jak się można było przekonać, ten gatunek mięsa naprawdę cieszy podniebienia poznaniaków.