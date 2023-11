Gęsina na 11 listopada. Dlaczego jest tak zdrowym mięsem i kojarzonym z Poznaniem?

Gęsi „wygęgały” biskupstwo

Z gęśmi i św. Marcinem było tak. Syn rzymskiego oficera urodzony ok. 316 roku na Węgrzech (przyszły) św. Marcin w młodym wieku wstąpił do wojska. Po tym jak wkrótce ze swoim garnizonem trafił do Galii, w jego życiu miało miejsce pewne przełomowe wydarzenie. Otóż wracając pewnego dnia z patrolu ujrzał proszącego o litość półnagiego żebraka i okrył go połową swego płaszcza. Okazało się, że owym żebrakiem był sam Chrystus, co objawiło mu się wkrótce we śnie. Odczytując to jako znak z niebios, skromny Marcin wstąpił do stanu duchownego, nie marząc oczywiście o jakichkolwiek kościelnych zaszczytach.

Przeczuwając, że te mogą jednak wkrótce nadejść, dowiedziawszy się o śmierci urzędującego biskupa Tours, ukrył się w pobliskiej gęsiarni, by tam przeczekać do wyboru jego następcy. Plan się jednak nie powiódł. Gęsi narobiły takiego hałasu, że ukrywający się Marcin został odnaleziony. I oczywiście został biskupem Tours. W ten oto sposób w kolejne rocznice jego imienin w dniu 11 listopada na stołach pojawia się gęsina, a w tradycji na stałe zagościły takie powiedzenia jak: „Na świętego Marcina najlepsza gęsina”, „Dzień św. Marcina dużo gęsi zarzyna” czy „Na świętego Marcina gęś do komina”.