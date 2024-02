Wielkopolscy rolnicy we wtorek będą protestować w Warszawie i pod Poznaniem

Czytaj także: Rolnicy wyszli na drogi w całej Wielkopolsce. "Nie możemy pozwolić, aby rząd przymykał oko". Relacja godzina po godzinie

Rola Wielkopolski zachęca rolników do podróży do stolicy pociągiem. Dla tych, którzy nie zdecydują się na ten środek transportu, podstawione będą autokary z Buku, Komornik i Niewierza.

– Będzie nas sporo w Warszawie. Proszę jednak pamiętać, iż wtorkowy protest będzie miał charakter ostrzegawczy. Jeżeli on nadal nic nie zmieni w kwestii podejścia rządzących do naszych postulatów, to uderzymy ponownie 6 marca