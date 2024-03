Rolnicy zablokowali kilka ważnych dróg w Kaliszu i powiecie kaliskim. Przez cały dzień trwają utrudniania na ul. Łódzkiej w Kaliszu, w Brzezinach, Russowie, Pamięcinie i na drodze wojewódzkiej 470 od Plewni do Morawina.

– Chcielibyśmy jak najbardziej uświadamiać ludzi co się dzieje – że Zielony Ład to nie jest dobry pomysł dla społeczeństwa. A już dochodzą nas słuchy, że za chwilę będą zabraniać nam uprawiać własnych warzyw na własny użytek na tzw. działkach. Chcemy też uświadamiać ludzi co się dzieje na granicy, bo tam też ludzie strajkują od długiego czasu i potrzebują wsparcia