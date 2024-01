- Jest to przykład znacznej ingerencji szkoły w życie uczniów i ich rodzin. Przepis sformułowany tak, jak w statucie pępowskiej podstawówki, w praktyce zakazał uczniom wieczornego wyjścia do teatru z dziadkami czy nocnego spaceru do parku ze starszym rodzeństwem - zauważa Daniel Sjargi, wiceprezes stowarzyszenia i koordynator konkursu na Statutowy Absurd Roku. - Szkoły bardzo często regulują w swoich statutach zakazy lub kary, które odnoszą się do aktywności pozaszkolnych. W większości przypadków robią to bezprawnie.