Wieża telekomunikacyjna w Przeźmierowie. Play zaproponował nowe lokalizacje

- Play po raz kolejny wskazał, że tak naprawdę dla nas, dla strony społecznej, czas na konsultacje był w maju, wtedy, kiedy firma wysłała informację o tej inwestycji. Trafiła ona do wójta gminy w ramach procedury informowania o inwestycji i naszym zdaniem powinna trafić też do mieszkańców. Wtedy niestety to się nie wydarzyło. Upatruję tu duży błąd pana wójta, który nie poinformował o takiej inwestycji rady sołeckiej, sołtysa czy radnych, którzy mogliby się do tego odnieść