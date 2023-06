Wojewoda wręczył odznaczenia społecznikom z Wielkopolski. Zobacz zdjęcia i wideo

Uroczystość odbyła się w Sali Herbowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, a rozpoczęła się od odśpiewania Hymnu Polski. Później przystąpiono do wręczenia odznaczeń, które odebrało 20 osób.

- Dzisiaj będę miał zaszczyt wręczyć odznaczenia, które są przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę i to jest Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. To za przede wszystkim działalność antykomunistyczną, zaangażowanie w walkę o demokratyczną Polskę, to z jednej strony są też oznaczenia ministerialne i które przede wszystkim doceniają osoby zaangażowane w działalność społeczną i zawodową, zaangażowanie w podczas pandemii, ale też i działalność społeczną i historyczną, która jest bardzo ważna z punktu widzenia upamiętniania historii naszego narodu - powiedział nam przed uroczystością wojewoda wielkopolski, Michał Zieliński.