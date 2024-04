"Przyrzekłam, że nie będę wyjawiać żadnych tajemnic". Marianna Marszałkowska-Kaniewska patronką Miesiąca Pamięci Narodowej

Sylwetkę bohaterki przedstawił krótko Grzegorz Ganowicz, przewodniczący Rady Miejskiej Poznania, przypominając, że w ubiegłym roku imieniem Marianny Marszałkowskiej-Kaniewskiej nazwano też jeden ze skwerów w mieście. Zebrani w Forcie VII poznaniacy, samorządowcy, delegacje służb i urzędów, uczniowie i żołnierze usłyszeli, że patronka Miesiąca Pamięci Narodowej była komendantką Ekspozytury Wywiadowczej Wojskowej Służby Kobiet w Poznaniu, a także szefową Wydziału V (łączności konspiracyjnej) w sztabie Okręgu AK Poznań. Aresztowana, męczona przez gestapo, więziona m.in. w Forcie VII, nikogo nie wydała, a nawet - co zapisano w protokole gestapo - powiedziała swoim oprawcom - "nie mogę podać prawdziwego nazwiska "Broni", ponieważ przyrzekłam, że nie będę wyjawiać żadnych tajemnic".

Po wojnie realizowała w Polsce misję zleconą przez rząd emigracyjny: pracując w uczelniach wyższych, m.in. w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, ratowała studentów z kłopotów natury politycznej, wykorzystując przy tym... swoje stanowisko w PZPR. To ostatnie przyjęła wyłącznie po to by skutecznie maskować swoje działania - o czym opowiadał jeden z uratowanych przez nią w 1968 roku studentów, późniejszy ambasador RP i doktor honoris causa Akademii Ekonomicznej, Andrzej Byrt. W 1998 r. została awansowana ze stopnia kapitana czasu wojny do stopnia majora, zmarła w Poznaniu 21 kwietnia 2004 r. Odznaczona została m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Armii Krajowej.