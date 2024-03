Wraca zapomniana choroba. Lekarze zauważają coraz więcej przypadków gruźlicy w Wielkopolsce

– Gruźlica może prowadzić do szeregu powikłań - to nie tylko układ oddechowy, ale także zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym. One są często nieodwracalne i grożą np. porażeniami nerwów czaszkowych - głuchotą czy ślepotą. Ale choroba ta może rozwijać się również w innych narządach - to może być gruźlica kości, czy nerek. To jest poważna choroba i zdecydowanie wymaga ona leczenia – podkreśla prof. Iwona Mozer-Lisewska.