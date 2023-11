Wracał samolotem z Niemiec do Poznania. Przez swoje wulgarne zachowanie musiał być odeskortowany przez straż graniczną

Interwencja straży granicznej

Do zdarzenia doszło 15 listopada, kiedy to straż graniczna zostało zawiadomiona o pasażerze samolotu niestosującego się do poleceń załogi oraz przejawiającego agresywne zachowanie. Najpierw miała miejsce awantura między podróżującymi. Jeden z nich w wulgarny sposób odnosił się do innych osób. Obrażał je, przeklinał i prowokował do bójki. Kiedy stewardzi próbowali uspokoić pasażera, ten swoją agresję skierował na obsługę samolotu.