Wszystkich Świętych w Wielkopolsce. Duże zmiany w organizacji ruchu na niektórych drogach krajowych

Cieślak przyznała, że w piątek zaczną obowiązywać ograniczenia prędkości w rejonie cmentarzy, a ręcznego sterowania ruchem na wybranych odcinkach kierowcy powinni spodziewać się w okresie świątecznym.

Na drodze krajowej nr 11, policja będzie kierować ruchem m.in. w Jastrowiu, na skrzyżowaniu z ul. Cmentarną, w Pile na skrzyżowaniu z ul. Motylewską, a także w Chodzieży czy Obornikach.

Na drodze krajowej nr 15, w miejscowości Wałków, wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 60 km/h oraz zakaz zatrzymywania i postoju. Na drodze krajowej nr 92 w Swarzędzu, prędkość zostanie ograniczona do 50 km/h, a w Kostrzynie do 40 km/h (w obszarze skrzyżowania z ul. Polną).