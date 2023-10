Wszystkich Świętych 2023 w Poznaniu i okolicach. Jak dojechać na cmentarze w Poznaniu, gdzie parkować i co warto wiedzieć?

W rejonie cmentarzy będą wprowadzone zmiany w organizacji ruchu, by dojeżdżać i dojść bezpieczniej, a także by parkować na wyłączonych z ruchu pasach jezdni i poboczu.

Już od najbliższego weekendu 28 i 29 października będą obowiązywać zmiany w organizacji ruchu przed poznańskimi cmentarzami: ograniczenie prędkości do 30 km/godz., ulice jednokierunkowe i wyznaczone miejsca parkingowe. MPK wzmacnia połączenia: 1 listopada tramwaje będą dojeżdżać na Junikowo i Miłostowo co dwie minuty!

- W ten weekend rozpoczynamy akcję „Znicz” – zapowiada asp. Anna Bręk, zastępca naczelnika Wydziału Ruchu KM Policji w Poznaniu. - W rejonie cmentarzy nad bezpieczeństwem kierowców i pieszych czuwać będą policjanci, pamiętajmy jednak o zmianie czasu na zimowy i o tym, że wcześniej będzie się ściemniać: warto mieć elementy odblaskowe i latarki, zachować stale czujność.

Jak dojechać samochodem do cmentarzy w Poznaniu?

Policja informuje, że wprowadzone będą ograniczenia prędkości do 30 km/godz. na ulicach Cmentarnej, Owczej, Grunwaldzkiej, Warszawskiej, Gnieźnieńskiej, Arciszewskiego i Ściegiennego, Szpitalnej i Nowina, Lutyckiej (od ul. Dojazd do Podolańskiej) oraz Morasko (na wysokości cmentarza) – obowiązywać one będą aż do 5 listopada. Najwięcej zmian w zakresie ułatwienia dojazdu i parkowania zaplanowano na środę, 1 listopada.

Dojazd do Junikowa - od 28 października do 5 listopada

- Kierowcy jadący na Junikowo muszą pamiętać, że ul. Chryzantemowa od 28 października do 5 listopada będzie jednokierunkowa od ul. Malwowej do ul. Owczej (dwukierunkowa na jej początkowym odcinku od ul. Malwowej) - mówi Łukasz Dondajewski, dyrektor Biura Miejskiego Inżyniera Ruchu. - W dniu 1 listopada ul. Złotowska będzie jednokierunkowa od ul. Owczej do Bukowskiej, a ul. Wieruszowska jednokierunkowa od ul. Grunwaldzkiej do ul. Junikowskiej. Ul. Cmentarna i Owcza będą tego dnia jednokierunkowe od ul. Grunwaldzkiej do Złotowskiej. Jeden kierunek na ul. Cmentarnej i Owczej może być wprowadzany także w inne dni przed i po 1.11 na wniosek policji. 1 listopada będzie można parkować na lewych pasach ul. Grunwaldzkiej (od pętli Junikowo do ul. Cmentarnej), na prawym pasie ul. Grunwaldzkiej (od ul. Cmentarnej do Ścinawskiej w stronę centrum) i na ul. Wieruszowskiej (od Grunwaldzkiej do posesji nr 10).

Dojazd do Miłostowa

Z kolei na Miłostowie ul. Warszawska będzie zwężona w obu kierunkach od 28 października do 1 listopada oraz w dniach 4-5 listopada – wówczas wydzielone będą miejsca parkingowe na lewych pasach ul. Warszawskiej od ul. Mogileńskiej do węzła Antoninek (w obu kierunkach). Za to przy wjeździe na cmentarz obowiązywać będą ograniczenia ruchu pojazdów i parkowania, a od 28. października do 1. listopada przy wejściu na cmentarz wyznaczone będzie przejście dla pieszych przez obie jezdnie. Dodatkowo do 5 listopada na ul. Warszawskiej obowiązywać będzie zakaz ruchu pojazdów ciężarowych w stronę miasta. Ul. Gnieźnieńska w dniach 28-29.10 będzie jednokierunkowa od zakładów „Nivea" do ul. Bałtyckiej i niedostępna na tym odcinku dla pojazdów ciężarowych, a 1.11 jednokierunkowa na całym odcinku od ul. Gdyńskiej do ul. Bałtyckiej i niedostępna dla pojazdów ciężarowych. Na lewym pasie ul. Gnieźnieńskiej dostępne będą miejsca parkingowe: w dniach 28-29.10 od zakładów „Nivea" do ul. Bałtyckiej, a w dniu 1.11 od ul. Gdyńskiej do Bałtyckiej.

Dojazd do Górczyna

Na Górczynie na ul. Arciszewskiego ciężarówki nie pojadą w dniach 28-29.10 i 1.11 od ul. Hetmańskiej do Ściegiennego, a w dniach 30-31.10, 2.11 i 4-5.11 od ul. Palacza do Ściegiennego, a ulica będzie zwężona w obu kierunkach do jednego pasa, by umożliwić parkowanie. Na zwężonych odcinkach ul. Arciszewskiego będzie można parkować w pasie rozdziału - i tylko tam, nie na ul. Ściegiennego! Przy Cmentarzu Górczyńskim zaparkują jedynie osoby z niepełnosprawnościami, postój dla wysadzenia pasażera nie może być dłuższy niż minuta. W dniu 1.11 od rana do wieczora ul. Kordeckiego będzie jednokierunkowa od ul. Albańskiej do ul. Węglowej.

Zmiany na Lutyckiej, Morasku, ul. św. Antoniego, Minikowo, Jasna Rola i Bronisława

Na ul. Lutyckiej, 1 listopada obowiązywać będzie jeden kierunek, od ul. Dojazd do ul. Podolańskiej, a w drugą stronę - ul. Podolańską, Wojska Polskiego i Witosa. Z ul. Szczawnickiej w ul. Lutycką będzie można skręcić tylko w prawo. Od 28.10 do 5.11 można parkować na ul. Lutyckiej (od ul. Szczawnickiej do ul. Dojazd) i na poboczu ul. Szczawnickiej w rejonie cmentarza. Ciężarówki mają tu zakaz jazdy w dniach 28-29.10, 1.11 oraz 4-5.11.

Na ul. Morasko dopuszczone będzie parkowanie na poboczu, na ul. Wiśniowej od 28.10 do 1.11 obowiązuje jeden kierunek od ul. Bluszczowej do ul. Wspólnej, tak samo na ul. św. Antoniego i Minikowo od ul. Książęcej do ronda Minikowo (w dniach 28-29.10 w godzinach od 8:00 do 17:00, a w dniu 1.11 od 5:00 do 18:00) i na ul. Jasna Rola i ul. Bronisława - w dniu 1.11 od ul. Błażeja do ul. Umultowskiej (od 5:00 do godzin wieczornych).

Tramwaje i autobusy MPK w Poznaniu

- Komunikacja publiczna będzie wzmocniona, tak by zapewnić dojazd do nekropolii – zapewnia Jan Gosiewski, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego. - Zachęcam wszystkich, by zrezygnować z samochodów w dni świąteczne i udać się na cmentarze tramwajem. Już od weekendu 28-29 października wydłużone zostaną trasy linii tramwajowych nr 3, 17 i 99: „trójką" będzie można dojechać do Junikowa, „siedemnastką" do Miłostowa, a tramwaj linii nr 99 pojedzie na Zawady. Ponadto na linii nr 6 - będzie zwiększona częstotliwość w godz. 9:00-16:30 (kursy co 10 minut). 1 listopada uruchomione zostaną dodatkowe linie tramwajowe nr 41 (w relacji Junikowo - Miłostowo), 42 (Os. Sobieskiego - Miłostowo) oraz 43 (Os. Sobieskiego - Junikowo). Wzmocnione zostaną linie tramwajowe nr 1, 6, 8, 15 i 17. Tramwaje linii nr 1, 6, 8, 15 i 17 będą kursowały co 10 minut w godz. 6:00 – 17:00. Ponadto uruchomiona będzie dodatkowa linia autobusowa nr 133 zapewniająca dojazd ze Śródki w rejon Miłostowa (wejście na cmentarz od strony ulicy Gnieźnieńskiej).

MPK informuje, że w sobotę 28 października Wszystkie dzienne linie komunikacyjne funkcjonują według sobotniego rozkładu jazdy z następującymi wyjątkami – wzmocnieniami dojazdu do cmentarzy:

linia 3 w godz. 8:00 – 17:00 wydłużona zostanie do Junikowa,

linia 6 w godz. 9:00 – 16:30 funkcjonować będzie z częstotliwością kursów co 10 minut,

linia 17 w godz. 8:00 – 17:00 skierowana zostanie z ronda Śródka do pętli Miłostowo,

linia 99 w godz. 8:00 – 17:00 wydłużona zostanie z Placu Wielkopolskiego do pętli Zawady,

w godz. 8:00 – 17:00 funkcjonować będzie dodatkowa linia autobusowa 133 (kursy co 30 minut) na trasie: Rondo Śródka – Podwale – Zawady – Główna – Gnieźnieńska – Gnieźnieńska Cmentarz – Gnieźnieńska – Bałtycka – Gdyńska – Główna – Zawady – Podwale – Rondo Śródka. Odjazdy z ronda Śródka następować będą ze stanowiska linii 173.

z uwagi na wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ulicy Cmentarnej kursy autobusu linii 122 odbywać się będzie bez wjazdu na ulice Cmentarną (nieczynne będą przystanki: Cmentarna Parking oraz Cmentarna Furtka),

z uwagi na wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ulicy Gnieźnieńskiej autobusy linii 173 oraz 227 w kierunku ronda Śródka pojadą objazdem ulicami Bałtycką, Gdyńską,

z uwagi na wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ulicy Św. Antoniego (od ulicy Książęcej do ronda Minikowo), autobusy linii 189 w kierunku pętli „Starołęka PKM” przy ulicy Książęcej pojadą objazdem: Starołęka PKM – Forteczna – Obodrzycka – Unii Lubelskiej – Obodrzycka – Warowna – Gołężycka – Baranowska – Ożarowska – Czernichowska – Starołęcka – Św. Antoniego – Książęca – Starołęka PKM (powrót po stałej trasie)

W niedzielę wszystkie dzienne linie komunikacyjne funkcjonują według świątecznego rozkładu jazdy z następującymi wyjątkami – wzmocnieniami dojazdu do cmentarzy:

linia 3 w godz. 8:00 – 17:00 wydłużona zostanie do Junikowa,

linia 6 w godz. 9:00 – 16:30 funkcjonować będzie z częstotliwością kursów co 10 minut,

linia 17 w godz. 8:00 – 17:00 skierowana zostanie z ronda Śródka do pętli Miłostowo,

linia 99 w godz. 8:00 – 17:00 wydłużona zostanie z Placu Wielkopolskiego do pętli Zawady,

w godz. 8:00 – 17:00 funkcjonować będzie dodatkowa linia autobusowa 133 (kursy co 30 minut) na trasie: Rondo Śródka – Podwale – Zawady – Główna – Gnieźnieńska – Gnieźnieńska Cmentarz – Gnieźnieńska – Bałtycka – Gdyńska – Główna – Zawady – Podwale – Rondo Śródka. Odjazdy z ronda Śródka następować będą ze stanowiska linii 173.

z uwagi na wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ulicy Cmentarnej kursy autobusu linii 122 odbywać się będzie bez wjazdu na ulice Cmentarną (nieczynne będą przystanki: Cmentarna Parking oraz Cmentarna Furtka),

z uwagi na wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ulicy Gnieźnieńskiej autobusy linii 173 oraz 227 w kierunku ronda Śródka pojadą objazdem ulicami Bałtycką, Gdyńską,

z uwagi na wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ulicy Św. Antoniego (od ulicy Książęcej do ronda Minikowo), autobusy linii 189 w kierunku pętli „Starołęka PKM” przy ulicy Książęcej pojadą objazdem: Starołęka PKM – Forteczna – Obodrzycka – Unii Lubelskiej – Obodrzycka – Warowna – Gołężycka – Baranowska – Ożarowska – Czernichowska – Starołęcka – Św. Antoniego – Książęca – Starołęka PKM (powrót po stałej trasie)

ZTM zapewnia, że w okresie Wszystkich Świętych, w godz. 6.00 – 17.00 tramwaje będą dojeżdżać w rejon największych poznańskich cmentarzy na Junikowie i Miłostowie co około 2 minuty.

- To bardzo dobra częstotliwość, która sprawi, że pasażerowie nie będą tłoczyć się na przystankach i w pojazdach – dodaje Jan Gosiewski. Trzeba pamiętać, że w sobotę 28 października i niedzielę 29 października komunikacja funkcjonować będzie według sobotniego i świątecznego rozkładu jazdy, w środę, 1 listopada według świątecznego rozkładu jazdy, a 30 i 31 października oraz 2 i 3 listopada – według roboczego rozkładu jazdy. Ponadto 1 listopada czynny będzie - w godz. 9.00 – 15.00 - Punkt Obsługi Klienta ZTM na Junikowie.

Wsparcie dla seniorów i osób z niepełnosprawnością na Wszystkich Świętych w Poznaniu

Miasto zapowiada ukłon dla seniorów, mających kłopot z poruszaniem się i osób z niepełnosprawnościami. Mogą oni wjeżdżać na cmentarz Miłostowo od strony ul. Gnieźnieńskiej i wyjeżdżać ulicą Kępa, a na Junikowo – wjeżdżać i wyjeżdżać od ul. Grunwaldzkiej (od strony pętli tramwajowo – autobusowej). Do 27 października - wjazd od 7.00 do 17.00 (do 17.00 należy opuścić teren cmentarza), w dniach 2-3 listopada wjazd możliwy będzie od 7.00 do 15.00 (do 15.00 trzeba wyjechać) a 4 listopada wjeżdżać można w godzinach od 8.00 do 13.00. Za to w dniach 28 do 31 października i 1 listopada nie będzie możliwości wjazdu na cmentarze.

- Osoby po 80 roku życia oraz osoby mające więcej niż 60 lat z widoczną dysfunkcją narządów ruchu, która utrudnia samodzielne poruszanie się, mogą skontaktować się bezpośrednio z biurem cmentarzy (Miłostowo: 577-099-400, Junikowo: 577-066-700) i zamówić transport do nagrobków bliskich zmarłych. Szczegóły związane z usługą znajdują się na stronach internetowych Usług Komunalnych w Poznaniu

– informuje poznan.pl. Ponadto osoby, które ukończyły 80 rok życia i samotnie prowadzą gospodarstwo domowe lub mieszkają razem z osobą z niepełnosprawnością, długotrwale chorą bądź niesamodzielną, mogą poprosić o posprzątanie grobów ich bliskich. - Trzeba w tym celu zadzwonić do Biura Poznań: 61 646 33 44. Zgłaszający musi podać dane osobowe seniora (imię, nazwisko, wiek, PESEL, numer telefonu) i dokładne miejsce położenia grobu oraz dane osoby w nim pochowanej. Powinien też dokładnie opisać, jaki zakres usługi go interesuje

– podaje miejski portal.

Wypożycz sprzęt na cmentarzach

- Nie trzeba mieć własnych grabi, by uporządkować okolice grobu: przy cmentarzach Miłostowo i Junikowo otwarte będą punkty ze sprzętem ogrodowym: 39 wypożyczalni na Miłostowie i 35 na Junikowie – mówi Mateusz Dzioba, zastępca dyrektora Usług Komunalnych w Poznaniu. - Pracownicy będą wydawali i odbierali grabie, będą też zbierali pozostawione, a nieoddane narzędzia. Zachęcamy też do korzystania ze zniczodzielni – 23 na Junikowie i 26 na Miłostowie, gdzie można zostawiać i zabierać czyste, niepotłuczone znicze bez wkładów. Zobacz też: Fort VII w Poznaniu - pierwszy obóz koncentracyjny na ziemiach polskich, w którym po raz pierwszy zastosowano komory gazowe

