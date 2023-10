Morderstwo 5-latka w Poznaniu. Nożownik, który zaatakował przedszkolaka mówi, że nie pamięta tego, co się stało

- Prawo jest takie, że podejrzany nie musi się przyznawać, nie musi składać do wyjaśnień - to jest prawo do obrony. Nie możemy go zmusić, żeby się przyznał. My oczywiście sprawę prowadzimy dalej i będziemy starali się zakończyć to postępowanie jak najszybciej – wyjaśnia prokurator.