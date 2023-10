Prokuratura ujawnia: 71-letni napastnik leczył się neurologicznie

71-latek nie może być przesłuchany. Dlaczego?

Zbysław C. po zatrzymaniu na miejscu zbrodni został zabrany do szpitala, gdzie ma dojść do jego przesłuchania. Aktualnie 71-letni mężczyzna przebywa pod stałą obserwacja lekarzy oraz policjantów.

- Chodzi tutaj o zaburzenia somatyczne, psychiczne. Lekarze dokładnie to określą, a my czekamy na oficjalne stanowisko i to pozwoli nam dalej podejmować decyzję w tej sprawie - dodał Łukasz Wawrzyniak, który poinformował również o tym, że mężczyzna został zatrzymany na 48 godzin.

Zbysław C. nie będzie miał możliwości wyjścia ze szpitala na wolność po upłynięciu 48 godzin od zatrzymania.

- Rozważamy różne warianty, jeśli nadal będzie niezdolny do czynności procesowej, wówczas będziemy czekać na taką chwilę, aż to ustąpi. Wtedy prokurator wydaje postanowienie o zatrzymaniu mężczyzny. Przedstawia mu się zarzut i kieruje wniosek o tymczasowy areszt. My zawsze mamy informacje, jeśli ma on opuścić szpital. Wówczas może nastąpić jego zatrzymanie - wyjaśniał Łukasz Wawrzyniak.