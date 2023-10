Poznań pogrążony w żałobie po śmierci 5-letniego Maurycego. "Cicho tu i smutno"

– Sobie stoję tutaj, trochę na uboczu, by nie przeszkadzać – relacjonuje obecny na miejscu Robert Woźniak, fotoreporter Głosu Wielkopolskiego. – Ludzie co chwilę się wymieniają, podjeżdżają samochodami, rowerami, przychodzą pieszo, z psem na spacer. Zapalają świece, znicze, jakieś dziecko przyniosło swój rysunek, może to z przedszkola. Ktoś położył kolejna maskotkę. Raz więcej, raz mniej ludzi, ale są. Pewnie nigdy się nie spotkali, zresztą jest ciemno i nikt z nikim się nie zna, może gdzieś spotkał, ale jednak chyba tragedia łączy ludzi. Chociaż to jest bez podziałów. I można żyć w zgodzie i czy tak nie można na co dzień. Cicho i smutno tu. Dawno tak nie było.