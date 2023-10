Tragedia w Poznaniu. 71-latek zabił 5-letnie dziecko podczas wycieczki przedszkolaków. To on pomógł ująć sprawcę. "Wszystko trwało sekundy"

Tym przechodniem okazał się Grzegorz Konopczyński, brygardzista w Remondis Sanitech Poznań.

- opowiada Konopczyński.

Całe zdarzenie trwało kilka sekund.

- Policjantka z nim negocjowała, nie podchodziła do niego, bo on tam wymachiwał nożem. Ja podbiegłem od tyłu i uderzyłem mu w łydki, następnie kolanem w żebra, on wtedy ten nóż wypuścił. Nie widziałem nawet wcześniej, że go miał. Potem ta policjantka go obezwładniła, jeden z moich kolegów też podbiegł i trzymał go za nogi