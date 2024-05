Kryminalny Poznań 2.05.2024. Kradzieże, pobicia, wypadki. Tak żyje miasto

Krzysztof! Jesteśmy z Tobą! ✊ Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu wsparli mł.asp. Krzysztofa Sobieraja w powrocie do zdrowia. W challenge’u udział wzięli poznańscy policjanci na czele z I Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu – podinsp. Leszkiem Steinitz. Każdy może pomóc Naszemu koledze. Zachęcamy do wsparcia zbiórki na rehabilitację i leczenie mł.asp. Krzysztofa Sobieraja, który uległ ciężkiemu wypadkowi podczas służby. Więcej informacji oraz link do zbiórki pieniędzy: https://zrzutka.pl/c5mjnm RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ 🤝 Dlatego do wyzwania nominujemy Oddział Prewencji Policji w Poznaniu i Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Wielkopolskim Trzymaj się Krzysiek i wracaj do policyjnych braci! 👮‍♂️👮‍♀️💙 Polska Policja Wielkopolska Policja