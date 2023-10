"W ostatnią drogę z Maurycym". Taksówkarze z Poznania chcą pożegnać zamordowanego chłopca

Taksówkarze z Poznania pożegnają Maurycego

“W ostatnią drogę z Maurycym” wybiorą się poznańscy taksówkarze, by uhonorować przedszkolaka, który został zamordowany w drodze na pocztę, gdzie miał wysłać swoją pierwszą w życiu pocztówkę.

- Stwierdziliśmy, że warto go pożegnać w odpowiedni sposób. Ta inicjatywa to trochę moja wewnętrzna potrzeba - chłopiec nie powinien zginąć, miał całe życie przed sobą. Sam mam córkę i nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak rodzice Maurycego czują się w tym momencie - wyjaśnia Artur Górniak, taksówkarz pracujący na co dzień w M1 Taxi.

"Przejedziemy w kompletnym milczeniu"

Kierowcy taksówki przejadą w kondukcie żałobnym w ciszy, by zachować szacunek dla rodziny zmarłego chłopca. Taksówkarze organizują również zbiórkę na wieniec z białych róż w kształcie serca, który złożą przy grobie małego Maurycego.

Przyjadą kierowcy z całej Polski

Wstępnie będzie 30-40 taksówek, ale to w każdej chwili się zmienia. Oprócz Warszawy może przyjedzie ktoś z Łodzi i Wrocławia - podał taksówkarz M1 Taxi.

Nadal nie jest znana data ani miejsce pogrzebu chłopca. Wiadomo za to jednak, że do akcji dołączą się taksówkarze nie tylko z Poznania, ale też z całej Polski.

Warszawscy kierowcy zdecydowali się przyłączyć do akcji, by oddać hołd chłopcu. Ich kondukt wyruszy ze stolicy, a w Poznaniu dołączą się do przejazdu zorganizowanego przez poznańskich taksówkarzy.

Robert Woźniak