W tych cukierniach kupisz certyfikowane rogale świętomarcińskie. Sprawdź adresy!

Na konferencji prasowej poprzedzającej to wydarzenie o tradycji rogali świętomarcińskich przypomniał Włodzimierz Szymański, wiceprezes Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej.

– Pierwsze wspominki datuje się na rok 1891. Wtedy podczas mszy świętej jeden z księży zaapelował, by coś zrobić dla najbiedniejszych mieszkańców. W głowie jednego z niej uczestników narodził się wówczas pomysł, by wypiekać specjalne ciastka w kształcie końskiej podkowy, którą według przekazów zgubić miał w mieście Święty Marcin przejeżdżający na białym koniu. Założenie było takie, by rogale za darmo rozdawać biednym, a bogatszym za opłatą