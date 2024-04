Wybory na prezydenta Poznania 2024: "Nie damy mu spokojnie zasiadać"! Zbigniew Czerwiński z PiS komentuje wysoką porażkę

Czy po usłyszeniu tych wyników uściśnie pan dłoń Jackowi Jaśkowiakowi?

- Oczywiście, uścisnę rękę Jacka Jaśkowiaka. Wygrał. Już w nocy dotarła do mnie informacja o tym, co się dzieje. Mogłoby być lepiej, ale wygrał Jacek Jaśkowiak. Będę zabiegał o tych wszystkich, którzy wsparli mnie uznając, że jego rządy są złe dla Poznania. Przez te 5 lat nie damy mu spokojnie zasiadać. Będzie musiał energicznie wykonywać swoje zadania jako prezydent miasta.

Jak ocenia pan całą kampanię wyborczą. Czy czegoś w niej zabrakło?

- Myślę, że przekaz nie dotarł do wszystkich, którzy narzekali na to, co się dzieje w Poznaniu. Potencjał zmiany jest większy niż ten, który się ujawnił podczas wyborów. Być może duża liczba osób, która jest niezadowolona z sytuacji w mieście, nie wzięła udziału w wyborach.

Jeśli mógłby pan cofnąć czas, czy zrobiłby cokolwiek inaczej w tej kampanii wyborczej?

- Na gorąco trudno powiedzieć, że coś zostało źle zrobione. Na pewno byłaby to kampania, również skierowana do ludzi. Jest to chyba najciekawszy element tego, co zrobiłem. Myślę, że to będzie procentowało.