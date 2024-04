Wybory Poznań 2024: Działacze Lewicy obawiają się "hegemonii Koalicji Obywatelskiej"

Jak mówią przedstawiciele poznańskiej Lewicy, ich klub stopniowo wypiera Trzecią Drogę.

- I to mnie bardzo cieszy, bo Lewica ma na listach ludzi, którzy od lat działają dla Poznania. Są kompetentni, doświadczeni. To też ludzie, którzy działali w ruchach miejskich, społecznie - jak ja czy Paweł Sowa. Natomiast Trzecia Droga to ludzie, którzy mało, że nie mają doświadczenia, to jeszcze, jeśli je mają, to jest to doświadczenie poprzedniego prezydenta, czyli Ryszarda Grobelnego. Pewnie spotkamy się wszyscy w radzie, pewnie będziemy współpracować. Myślę, że może być ciekawie, jednak wyniki wskazują, że nadal będzie hegemonia Koalicji Obywatelskiej, co nie jest dobrym rozwiązaniem - dodawała Bonk-Hammermeister.