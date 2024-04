Wybory samorządowe 2024: Policja odnotowała incydenty wyborcze w Wielkopolsce! Niższa frekwencja niż 5 lat temu!

Wybory samorządowe 2024 w Wielkopolsce

Frekwencja o godz. 17:00

Frekwencja w wyborach samorządowych do godz. 17. wyniosła 39,45 proc - poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza. To gorszy wynik, niż w 2018 roku, kiedy do tej godziny w głosowaniu wzięło udział 41,65 procent uprawnionych. W Wielkopolsce frekwencja wynosi 39,13, a w Poznaniu 35,34 procent.

O 2,43 punktu procentowego niższa była podana z godz. 17:00 tegoroczna frekwencja wyborcza w Wielkopolsce od tej z 2018 roku, kiedy to również wybieraliśmy naszych lokalnych włodarzy. Także w samym Poznaniu mniejsza procentowo niż przed pięcioma laty liczba wyborców odwiedziła lokale wyborcze. Do godz. 17:00 w stolicy Wielkopolski głosowało zaledwie 35,34 proc. uprawnionych wyborców.

Incydenty wyborcze w Wielkopolsce!