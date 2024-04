Wybory samorządowe 2024. Wyniki wyborów do rady gminy Buk. Który komitet dostał najwięcej głosów?

Wybory samorządowe 2024: wyniki do rady miasta i gminy Buk

Wybory samorządowe 2024 odbyły się w niedzielę, 7 kwietnia. Mieszkańcy poza prezydentami, burmistrzami i wójtami wybierali także radnych do rad gmin, miast i miejskich. Który komitet otrzymał najwięcej głosów?

Wybory do rady miasta i gminy Buk 2024

W Buku do rady miasta i gminy najwięcej głosów otrzymał KWW Pawła Adama. Uzyskali oni 3 110 głosów, co dało 57,32 procent głosów i 11 mandatów. Na drugim miejscu uplasował się KWW Dorota Ogonowska-Springer z wynikiem 2 316 głosów, co dało 42,68 procent głosów i 4 mandaty.