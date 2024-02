Wybuch w Śremie. Nie żyje mężczyzna, który ucierpiał w eksplozji. Zostawił list Katarzyna Baksalary

Początkowo służby wezwane na miejsce przypuszczały, że w mieszkaniu przy ul. Grottgera w Śremie doszło do wybuchu butli z gazem. Wszystko jednak skazuje na to, że scenariusz zdarzeń mógł wyglądać inaczej. Okoliczności tego zdarzenia wyjaśniać będzie biegły w zakresie pożarnictwa, który na miejscu miał pojawić się w piątek 23 lutego. Katarzyna Baksalary Zobacz galerię (6 zdjęć)

W czwartek, 22 lutego ul. Grottgera w Śremie doszło do wybuchu, który miał miejsce w jednym z mieszkań. Na miejsce wezwano służby ratunkowe oraz policję. Jedyną osobą poszkodowaną był mężczyzna przebywający w mieszkaniu Został on przetransportowany śmigłowcem LPR z licznymi oparzeniami do szpitala. Niestety nie przeżył. Jak wynika z naszych nieoficjalnych ustaleń, wybuch mógł być efektem targnięcia się na własne życie przez 30-latka. Mężczyzna miał pozostawić list w języku ukraińskim.