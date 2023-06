Każdy może kupić tyle książek, ile zechce, a pieniądze przeznaczone będą na szczytny cel. Dom Wydawniczy Rebis otworzy swój magazyn, a wszyscy chętni będą mogli kupić znane i lubiane tytuły za symbolicznego "piątaka".

Wydarzenie odbędzie się w sobotę 24 czerwca, w godzinach 10:00 - 16:00 przy ulicy Żmigrodzkiej 41/49.

- Lubimy czytać i lubimy pomagać. To dla nas nierozerwalne wartości. To, że wcześniejsze akcje cieszyły się tak dużym zainteresowaniem i wspólnie udało nam się zebrać ok. 25 tys. złotych dla Ukrainy i prawie 20 tys. złotych dla Schroniska dla Zwierząt w Gaju, motywuje nas do dalszego działania. Mamy nadzieję, że i tym razem Czytelnicy i Czytelniczki nie zawiodą, a przed magazynem REBISU znów będą tłumy. Wierzymy w siłę słowa, ale też w siłę czynu