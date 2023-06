Salsa, jam session i kino plenerowe w KontenerART w Poznaniu. Zobacz, co przygotowała nadwarciańska miejscówka

Jam session w KontenerART

Co czwartek w KontenerART zbierają się artyści, aby wspólnie muzykować improwizując podczas jam session. Tym razem uczestnicy mają okazję zagrać wraz z grupą Kanta dAb dAb wprost z odległego Nepalu, która Jako jedna z niewielu zespołów z Nepalu regularnie koncertuje na świecie odwiedzając cenione festiwale jazzowe i world music. Brzmienia, które zaprezentuje zespół to połączenie tradycji nepalskich z elementami zachodnimi. Zespół zabierze słuchacze w muzyczną podróż w odległe rejony wysokich Himalajów. Zagrają na gitarze basowej, sitarze – najbardziej charakterystycznym instrumencie subkontynentu indyjskiego i instrumentach perkusyjnych. Najbliższe jam session rozpocznie się o g. 19, 22 czerwca. Wspólnie muzykować mogą zarówno profesjonaliści jak i amatorzy.

DiscoVery 70’ 80’

Kino plenerowe – projekcja filmu Rzeka

Wtorki z salsą w KontenerART

Cyklicznie co wtorek na terenie KontenerART rozbrzmiewa muzyka latino, do której uczestnicy wieczoru tańczą salsę. Wspólne tańce rozpoczynają się o godz. 19.

Dildo Baggins - koncert w ramach cyklu Demostacja

Kolejny tydzień też pełen jest atrakcji. W środę 28 czerwca o godz. 20 odbędzie się wyjątkowy koncert. Można powiedzieć, że Dildo Baggins jest współczesnym artystą, bo tak został wymyślony i nie może być nikim innym, choć bardzo by chciał. Cechą twórczości Dildo Bagginsa jest to, że śpiewa smutne piosenki, które skierowane są do wszystkich dziewczyn, ale nie do wszystkich chłopców. Jego muzyka jest prosta i przewidywalna, dlatego też może się podobać. Jeśli chodzi o używane przez niego środki artystyczne, to jest on niewątpliwie minimalistą, ale nie z wyboru tylko z powodu licznych ograniczeń, które posiada. Natomiast jego teksty należy publicznie przemilczeć, a następnie wyśpiewać w samotności, tylko wtedy mogą nabrać jakiegokolwiek sensu.