Rodzice zagrali „Smerfy” dla przedszkolaków. Ta tradycja trwa już prawie 20 lat

W tym roku rodzice wcielili się w następujące role: Narrator, Hogata, Gargamel, Klakier, Papa Smerf, Smerfetka, Smerf Muzyk, Smerf Zgrywus, Smerf Ciamajda, Sasetka, Smerf Malarz, Smerf Ważniak, Smerf Śpioch, Smerf Łasuch, Smerf Pracuś, Smerf Laluś, Smerf Osiłek.

– W przedstawienia z udziałem rodziców jestem zaangażowana od 19 lat, kiedy razem z koleżanką Małgosią wystawiłyśmy z rodzicami sztukę o „Jasiu i Małgosi”. Razem wystawiałyśmy również tegoroczne Smerfy, a warto podkreślić, że było to pierwsze przedstawienie nawet dla najstarszej grupy, z powodu przerwy, do której zmusiła nas pandemia. Propozycja wznowienia działalności Teatru „Jacusia i Agatki” spotkała się z dużym zainteresowaniem. Do gry w przedstawieniu zgłosiło się tylu chętnych rodziców, że konieczne było dopisanie kilku nowych ról. Przygotowania zaczęły się przed Wielkanocą i trwały ponad dwa miesiące. Spotykaliśmy się co tydzień po zamknięciu przedszkola, aby nikt nie zobaczył naszych prób. Mieliśmy grupę na WhatsAppie, na której cały czas wymienialiśmy się pomysłami i dopracowywaliśmy oprawę