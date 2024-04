Twoje dziecko biega? Zapisz je na Green Run. Start w Poznaniu 21 kwietnia!

Każdy uczestnik biegu dostanie swój numer startowy z imieniem, a dystanse są dopasowane do możliwości przeciętnie sprawnego dziecka, tak by zachęcić je do uprawiania sportu. Organizator biegu zapowiada, że najmłodsi pobiegną na dystansie 100 metrów i mogą być wspierani przez rodziców, natomiast dla starszych dzieci z roczników szkolnych przewidziano dystanse 200,400 i 600 metrów. Uczestnicy biegu otrzymają po nim wyjątkowy odlewany medal, będą też mogli skorzystać z dodatkowych atrakcji, od gier terenowych, przez biegi na orientacje, skakanie przez przeszkody po edukację ekologiczną.

- Co roku docierają do nas alarmujące statystyki dotyczące sprawności najmłodszych. Dzieci w Polsce należą do najszybciej tyjących w całej Europie, dlatego zależy nam, by jak najwięcej maluchów odwiedzało nasze imprezy i wraz z rodzicami znaleźli inspirację do aktywnego spędzania czasu - mówi Tomasz Makowski dyrektor Green Run. - Impreza nazywa się Green Run nie tylko z powodu miejsca rozgrywania biegów. Przy okazji wydarzenia chcemy edukować dzieci z zakresu ochrony środowiska pokazując co każdy z nas może robić, by zostawić bo sobie trochę lepszy świat.