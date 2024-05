Wyjątkowe życzenia na Dzień Matki 2024. Czego życzyć mamie? Sprawdź najlepsze wierszyki i życzenia dla mam

W ten piękny i radosny dzień

pragnę złożyć Ci, Mamo,

najserdeczniejsze życzenia:

długich lat w zdrowiu,

szczęścia i wszelkiej pomyślności,

spełnienia najskrytszych pragnień,

samych cudownych chwil w życiu

i nieustającej pociechy ze mnie.

...

Mama - to cisza, dni wyczekiwania, ból i radość z cierpienia,

to słowo kochane, kroki najpierwsze, noce nieprzespane, i ręce najlżejsze.

To ucho najczulsze, każdy szmer usłyszy, spojrzeniem utuli, melodią uciszy,

najmilsze uśmiechy, tkliwość i cierpliwość, to serce to matka to miłość!