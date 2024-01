Wyjeżdżasz na ferie za granicę? Karta EKUZ może się przydać. Sprawdź, jak ją wyrobić i jak długo jest ważna

EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego umożliwia leczenie w krajach Unii Europejskiej, a także krajach EFTA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria). Może okazać się bardzo przydatna podczas zagranicznych wyjazdów. Kto i jak może ją uzyskać?

Co daje karta EKUZ?

Zakres leczenia z EKUZ jest ograniczony. Posiadacze kart mają prawo do leczenia: niezbędnego i nieplanowanego,

w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa,

na tych samych zasadach, na jakich korzystają z niego obywatele danego kraju (jeśli w danym państwie jest np. obowiązek opłacenia części kosztów za wizytę u lekarza, to i Ty za nią zapłacisz).

Kto może uzyskać kartę EKUZ?

Kartę EKUZ mogą uzyskać osoby, które są uprawnione do świadczeń zdrowotnych w Polsce - ubezpieczone lub nieubezpieczone, ale mające prawo do leczenia na podstawie szczególnych uprawnień (np. dzieci do lat 18, które nie mogą być zgłoszone do ubezpieczenia przez rodzica lub dziadka).

Jak wyrobić kartę EKUZ?

By otrzymać kartę EKUZ należy złożyć o nią wniosek. Można to zrobić na pięć sposobów. Pierwszy z nich, to złożenie wniosku w punkcie NFZ. W Wielkopolsce może to być w oddziałach wojewódzkich w Poznaniu (ul. Grunwaldzka 158 i ul. Piekary 14/15), delegaturach w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile, a także w Punktach Obsługi Ubezpieczonych w Rawiczu i Słupcy.

Wniosek o EKUZ można złożyć też za pośrednictwem skrzynki ePUAP, przez Internetowe Konto Pacjenta, mailem lub pocztą tradycyjną na adres wybranego oddziału lub delegatury. Wyrobienie karty jest bezpłatne. Do wniosku należy dołączyć dodatkowo: dokument potwierdzający naukę - w przypadku osób powyżej 18 roku życia zgłoszonych przez rodziców do ubezpieczenia zdrowotnego lub - w przypadku osoby pobierające rentę - dokument potwierdzający prawo do świadczeń.

Jak długo ważna jest EKUZ?

To, jak długo ważna jest karta EKUZ zależy od kilku czynników.

W przypadku osób, które są zatrudnione na umowę o pracę, karta EKUZ ważna jest 3 lata. Na długi okres ważności karty mogą liczyć też dzieci - jej ważność obowiązuje do ukończenia 18. roku życia. EKUZ może być również ważna nawet 20 lat - na co liczyć mogą emeryci.

