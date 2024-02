Wykładowczyni została zaatakowana na wydziale UAM

- Rzeczywiście, w sobotę w Collegium Maius przy ulicy Fredry doszło do takiego incydentu. Nieznany mężczyzna w sposób natarczywy i mało kulturalny chciał zdobyć informację na temat innego profesora uczelni. Pani doktor, którą to dotknęło, była dość przypadkową osobą, na którą się natknął pytający

– napisała we wpisie na Facebooku jedna z wykładowczyń Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Klub na Fali popłynie do Szczecina? Infrastruktura wciąż stoi nad Wartą

Nie było fizycznej agresji

We wpisie wykładowczyni napisała, że fizycznie czuje się dobrze. Były jednak wątpliwości co do tego czy została pobita. Napisała: „napastnik zaatakował dwukrotnie”.